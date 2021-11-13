Без лишней влаги: 5 способов забрать конденсат с окон

С сезонными похолоданиями окна домов собирают на себе много влаги. Как избавиться от надоедливого конденсата и предотвратить образование плесени, рассказал британский DIY-эксперт.

Конденсат – распространенная проблема в любом доме. Накопление влаги может повлиять на окна и привести к образованию черной плесени, которая вредна для здоровья человека.

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Мальвика Падин, эксперт и журналистка из Лондона, рассказала, почему в морозы образуется конденсат и как с ним бороться.

Почему запотевают окна? Во влажном и теплом доме крошечные частицы воды летают в воздухе. Когда они сталкиваются с чем-то холодным, они оседают и превращаются в капли воды. Этот процесс называется конденсацией. В квартире или доме холодными предметами являются окна, которые накапливают на себе охлажденный пар со всего дома. Чаще всего конденсация происходит в холодные времена года, когда в домах включается отопление, а на улице уже мороз.

Как справиться с конденсатом

Запотевание окон можно легко исправить, регулярно вытирая их от лишних капель. И есть еще несколько способов предотвращения надоедливого конденсата.

Регулярное проветривание комнат

Баланс тепла в доме является ключом к решению проблемы – если часто запускать в комнаты свежий воздух, влажность воздуха в доме будет уменьшаться.

Падин советует регулярно открывать окна, особенно в солнечные дни. Если возможности открыть окна нет, можно воспользоваться кондиционером.



Стоит регулярно проветривать комнаты / Фото Unsplash

Растения на подоконнике – не лучшее решение

Если ваши комнатные растения собраны в одном месте, то это стоит изменить. Чем больше цветов собрано вместе, тем больше влаги они удерживают вокруг себя.

Поэтому на холодное время года любимые фиалки надо забирать с подоконника – так количество конденсата на окнах уменьшится.



Комнатные растения стоит убрать с подоконника / Фото Unsplash

Осушитель воздуха справится с влагой

Одна из самых важных вещей, которые помогают уменьшить количество конденсата на окнах – это осушитель воздуха. Это устройство не только снижает уровень влажности в доме, но и помогает устранить аллергию и пылевых клещей.



Осушитель воздуха поможет справиться с конденсатом / Фото Mirror

Кухонные вытяжки не только для кухни

Если покупать осушитель воздуха нет желания или возможности, можно воспользоваться обычной вытяжкой, которая есть на каждой кухне.

Вытяжки помогают справиться с паром от блюд и уменьшают влажность в ванной комнате.

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Не сушите одежду в помещении

Одежда значительно быстрее сушится в комнате, но влажные вещи вызывают задержку влаги в доме, вызывая образование плесени.

Если нет возможности сушить одежду на балконе или в сушилке, попробуйте изолировать мокрые вещи в одной комнате – так влага от них не попадет в другие уголки дома.



Стоит уменьшить сушку одежды дома / Фото Unsplash