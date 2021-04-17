Андреа Лав – аниматор-самоучка из Порт-Таунсенда (штат Вашингтон). Всех героев и реквизит для своих роликов она создает своими руками – из шерсти.

Андреа устроила анимационную студию в подвале своего дома. Там она создает интересные рекламные ролики и короткометражные фильмы, которые демонстрируются на многочисленных кинофестивалях по всей стране. Также художница сотрудничает с авторами детских книг, "оживляя" их героев.

Читайте также Лого на знаменитостях: дизайнеры разместили рекламу в наиболее неожиданных местах – 20 фото

Как все началось

Заниматься анимацией Андреа начала еще в колледже, делая некоторые проекты в общежитии. Тогда она не собиралась делать на этом карьеру и относилась к этому как к хобби. Однако после окончания учебы Лав занялась фрилансом, работая с местным бизнесом, и впоследствии анимация захватила ее жизнь.

С валянием шерсти режиссер познакомилась в 2012 году.

Я только начала анимацию и подумала, что это будет замечательным материалом для моих кукол. С этого момента я включала его во все больше аспектов своей работы, пока не начала делать целые видео из шерсти,

– рассказывает Андреа.

Уже через 4 года девушка поняла, что хочет быть известной своими анимационными роликами из шерсти. И с тех пор большинство ее проектов работали для достижения этой цели.

Студия в подвале

Ее подвальная студия превратилась в полнофункциональное сервисное пространство. Там Андреа создает коммерческие работы, а также короткие повествовательные и документальные фильмы.

Процесс начинается с составления сценария и одобрения конструкций, говорится об изготовлении кукол и декораций.

Я использую проволочную арматуру и строю наборы на жесткой пене. После того, как комплект и куклы готовы, устанавливаю освещение с помощью различных подставок и накладной ПВХ-сетки. Я анимирую по два раза, то есть 12 кадров в секунду. Использую Dragonframe для фиксации остановки движения, а затем редактирую в Final Cut,

– делится секретами Андреа.



Андреа Лав и съемочная площадка / Фото Andrea Love

Чтобы заполнить все другие аспекты видеопроизводства, она сотрудничает со звукорежиссерами, дикторами, композиторами и художниками постпродукции.

Популярность в соцсетях

Андреа признается, что долгое время сопротивлялась социальным медиа. Но потом поняла, что если она хочет построить карьеру, особенно как художник-самоучка, который живет в маленьком городке, ей нужно делиться своими видео в интернете. А когда начала публиковать работы, получила дополнительную мотивацию, ведь ее анимация становилась вирусной в соцсетях.

Теперь Лав использует инстаграм как полигон для идей и поиска того, на что реагируют люди.

По моему мнению, видео, которые больше всего резонируют, содержат обыденные вещи, которые близки каждому человеку. Например, приготовление пищи или покраска,

– рассуждает Андреа.

Хотя этот вид анимации не слишком популярен, но режиссер надеется, что он будет развиваться, ведь все больше людей о нем узнают. В будущем Лав планирует расширить свою команду и сотрудничать с другими талантливыми художниками.