Мир из шерсти: самоучка из США "валяет" невероятные видео
Андреа Лав – аниматор-самоучка из Порт-Таунсенда (штат Вашингтон). Всех героев и реквизит для своих роликов она создает своими руками – из шерсти.
Источник:Creative Boom
Андреа устроила анимационную студию в подвале своего дома. Там она создает интересные рекламные ролики и короткометражные фильмы, которые демонстрируются на многочисленных кинофестивалях по всей стране. Также художница сотрудничает с авторами детских книг, "оживляя" их героев.
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Как все началось
Заниматься анимацией Андреа начала еще в колледже, делая некоторые проекты в общежитии. Тогда она не собиралась делать на этом карьеру и относилась к этому как к хобби. Однако после окончания учебы Лав занялась фрилансом, работая с местным бизнесом, и впоследствии анимация захватила ее жизнь.
С валянием шерсти режиссер познакомилась в 2012 году.
Я только начала анимацию и подумала, что это будет замечательным материалом для моих кукол. С этого момента я включала его во все больше аспектов своей работы, пока не начала делать целые видео из шерсти,
– рассказывает Андреа.
Уже через 4 года девушка поняла, что хочет быть известной своими анимационными роликами из шерсти. И с тех пор большинство ее проектов работали для достижения этой цели.
Студия в подвале
Ее подвальная студия превратилась в полнофункциональное сервисное пространство. Там Андреа создает коммерческие работы, а также короткие повествовательные и документальные фильмы.
Процесс начинается с составления сценария и одобрения конструкций, говорится об изготовлении кукол и декораций.
Я использую проволочную арматуру и строю наборы на жесткой пене. После того, как комплект и куклы готовы, устанавливаю освещение с помощью различных подставок и накладной ПВХ-сетки. Я анимирую по два раза, то есть 12 кадров в секунду. Использую Dragonframe для фиксации остановки движения, а затем редактирую в Final Cut,
– делится секретами Андреа.
Андреа Лав и съемочная площадка / Фото Andrea Love
Чтобы заполнить все другие аспекты видеопроизводства, она сотрудничает со звукорежиссерами, дикторами, композиторами и художниками постпродукции.
Популярность в соцсетях
Андреа признается, что долгое время сопротивлялась социальным медиа. Но потом поняла, что если она хочет построить карьеру, особенно как художник-самоучка, который живет в маленьком городке, ей нужно делиться своими видео в интернете. А когда начала публиковать работы, получила дополнительную мотивацию, ведь ее анимация становилась вирусной в соцсетях.
Теперь Лав использует инстаграм как полигон для идей и поиска того, на что реагируют люди.
По моему мнению, видео, которые больше всего резонируют, содержат обыденные вещи, которые близки каждому человеку. Например, приготовление пищи или покраска,
– рассуждает Андреа.
Хотя этот вид анимации не слишком популярен, но режиссер надеется, что он будет развиваться, ведь все больше людей о нем узнают. В будущем Лав планирует расширить свою команду и сотрудничать с другими талантливыми художниками.
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