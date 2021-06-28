9 советов как быстрее прийти в тонус при алкогольном опьянении

То, что можно вынырнуть из алкогольной нирваны в считанные минуты скорее, миф, чем реальность, но методы, способные быстрее восстановить координацию и мышление, все-таки есть. Ведь процесс выведения алкоголя из организма длительный, однако со знанием дела его можно значительно ускорить. Существуют проверенные способы, как быстро протрезветь.

Мы раскроем секреты, которые помогут быстро прийти в тонус. Итак, ловите ...

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Нашатырный спирт

Поднесите вату, смоченную нашатырем, к носу и вдохните. Сделать можно так несколько раз. Ведь длительное вдыхание аммиака вызывает рефлекторную остановку дыхания.



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Активированный уголь

Есть вспомогательным, но обязательным средством в комплексе процедур по приведению себя в адекватное состояние. От угля, конечно, быстро не протрезвеешь, но и пьянее не станешь. Сорбент впитает в себя алкоголь, который еще находится в желудке, и помешает его всасыванию в кровь.



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Свежий воздух

Выйдите на свежий воздух и интенсивно подышите. Глубокая вентиляция легких и высокое потребление кислорода быстро приведут в чувство.



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Физическая нагрузка

Пропотев, гарантированно протрезвеете в любой критической ситуации. Хорошая физическая форма – обязательное условие.



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Умственная гимнастика

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Включите мозг, заставьте его поработать. Сконцентрируйтесь на решении кроссвордов, логических задач или чтении. Да, непросто, но после стимуляции умственной деятельности почувствуете себя гораздо трезвее.



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Холодная вода

Для кратковременного отрезвление (примерно на полчаса) этот метод поможет. Холодный душ – это самое то. Главное – не переусердствуйте, чтобы не получить переохлаждение.



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Массаж ушей

Для вывода себя из пьяного состояния можно помассировать уши. Трите уши основательно и безжалостно.



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Крепкий чай

Крепкий чай, конечно, на ноги не поставит, но при средне-легкой степени опьянения должен помочь.



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Настойка мяты

Настойку мяты можно купить в аптеке. На стакан холодной воды – 15 – 20 капель. Кроме тонизирующего эффекта, такой коктейль снимает тошноту, предотвращает рвоту, устраняет головную боль.



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