8 уловок, которые помогут привлечь детей к чтению

Развитие привычки чтения на протяжении всей жизни в раннем возрасте поможет детям добиться успеха в жизни. Благодаря книгам дети могут развивать свой словарный запас и интерес к обучению.

Предлагаем 8 лайфхаков родителям, как поощрить ребенка читать, когда он совсем не хочет начинать.

Интересно 10 самых популярных украинских сериалов, смотревших на OLL.TV в 2021 году

8 уловок для чтения

Создайте специальное пространство для чтения

Сделайте его комфортным с помощью подушек, хорошего освещения. Убедитесь, что это тихое место, где можно расслабиться и сосредоточиться на своей книге.



Создайте удобное место / Фото Unsplash

Читайте смешные вещи

Все любят смеяться, поэтому найдите смешные книги и поощряйте ими.

Читайте что угодно

Поощряйте своих детей читать меню еды, дорожные знаки, инструкции. Вещи для чтения есть повсюду и дети начнут видеть, насколько полезно уметь читать в разных жизненных обстоятельствах.

Поговорите со своими детьми о прочитанном

Спросите детей о книге, которую они читают. Кто их любимый персонаж и почему? Напоминают ли им персонажи или ситуации кого-нибудь из знакомых? Покажите, что вы заинтересованы в прочитанном, потому что это мотивирует их продолжать читать.

Следите за их интересами

Если ваш ребенок любит футбол, то ему понравится книга о футболе. Обожает животные? Пусть прочтет интересные факты о них. Любит готовить? Поощряйте ее читать рецепты. Детям будет интересно читать на интересующую их тему, к которой они проявляют интерес.

Читайте регулярно

Начните читать ребенку перед сном, если вы этого не делаете. Чтение детям вслух не только расслабляет детей перед сном, но также помогает мозгу усвоить речь.

Ведь малыш будет слушать более сложные предложения и словосочетания, чем те, что слышит в жизни. Он запомнит связь между словами и звуками.

Читайте для удовольствия

Не спрашивайте ребенка о грамматике или значении слов. Пусть они наслаждаются этим ради самих себя. Вы можете помочь, сделав подходящий материал для чтения легко доступным для них.

Разнообразьте

Разнообразие материала также важно, когда речь идет о чтении. Есть книги шуток, книги с картинками, комиксы, книги по истории, научные книги, даже аудиокниги.

Если детям тяжело читать об истории, дайте им более легкую книгу. Тогда постепенно предлагайте более сложный материал.