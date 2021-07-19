8 полезных лайфхаков с микроволновкой, о которых вы не знали

Микроволновая печь есть почти в каждом доме. Эта неутомимая помощница моментально размораживает, разогревает и даже готовит что-то вкусненькое. Но применять микроволновку можно не только для приготовления блюд, но и в оригинальных бытовых лайфхаках, которые существенно облегчают жизнь.

Итак, мы раскроем вам секреты использования микроволновки. Айда на кухню и к делу.

Читайте также Некислое лето с Soplica: рецепты освежающих коктейлей и розыгрыш призов от украинских блогеров

Черствый хлеб можно есть

Черствый хлеб – вполне съедобный и даже полезен, но не очень вкусный. Если смочить бумажное полотенце водой, завернуть в него хлеб и прогреть в микроволновке в течение 20 секунд, хлеб станет мягким. Не переборщите с влагой и время прогрева, и результат вас приятно удивит.



Фото eating

Нарезать лук без слез

Разогрев луковицу в микроволновке в течение 30 секунд перед нарезкой, вы разрушите серный газ в ее составе и предупредите появление слез.



Фото reddit

Легко очистить чеснок

Для быстрой чистки чеснока надо положить головку в микроволновую печь и включить ее на 15 секунд при максимальной мощности. Шелуха отойдет от зубчиков и снимется легким движением.



Фото eating

Картофель фри своими руками

Нарежьте картофель брусочками и просушите их на бумажных полотенцах 3 – 5 минут. Переложите картофель в тарелку, полейте обильно маслом, посыпьте специями и поставьте в СВЧ печь до готовности (10 – 15 минут). Ешьте, пока хрустящая...





Фото eating

Легко отмыть микроволновку

Просто поставьте в микроволновку миску с водой и лимонным соком (на стакан воды – половинка лимона). Включите максимальную температуру и выставьте таймер на 5 – 10 минут. После этого любая грязь снимается губкой без усилий.



Фото reddit

Почистить овощи

Чтобы легко снять кожицу с помидоров, слив или других плодов, на них нужно сделать надрезы крест-накрест и поставить в микроволновку на 30 секунд.



Фото reddit

Пожарить орехи

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Добавляем к орехам одну или две капли оливкового масла и прогреваем их в микроволновке в течение 1 минуты. Результат – идеальное дополнение к салатам и соусам или полноценная закуска.



Фото eating

Создание пенки для кофе

Для пышной пенки, как в "Старбакс", кофеварка теперь не потребуется. Ее заменит микроволновая печь. Достаточно влить в стеклянную емкость с крышкой небольшое количество молока, хорошенько встряхнуть и отправить посуду на пол минуты в микроволновку. Пену потом нужно просто перенести ложечкой на кофе.



Фото eating