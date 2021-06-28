8 кулинарных секретов, которые пригодятся каждому
Источник:24 канал
Поесть вкусно – любым наверное мы все. А вот готовить – не очень. Но просмотрев глянцевые журналы процесс приготовления выглядит нарядным и простым мероприятием. В реальности, приготовления пищи может стать настоящим адом и измотать нервы.
Поэтому для тех, кто решил покорить кухню мы подобрали полезные советы. Уверены, о некоторых лайфхаках вы наверняка не знали и они вам точно пригодятся.
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Натереть мягкий сыр можно легко
Если нужно натереть мягкий сыр, сначала его подморозьте. Пол часа в морозилке – и проблема прилипания к тёрке сыра будет решена. Мягкий сыр станет твердым и его легко можно потереть.
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Испечь кексы без формочек
Хочется кексов, а формочек нет? Выход есть. Используйте пергаментную бумагу. Кексы, приготовленные таким способом, отличаются индивидуальным "дизайном".
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Удалить семена без проблем
Ложка для мороженого, а такая есть почти у всех, быстро удалит семян из кабачка, баклажана или огурца.
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Приготовить мягкое мясо
Не солите когда попало. Соль станет причиной преждевременного выделения сока. Посолите в конце. В идеале – прямо в тарелке.
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Если закончился майонез
Если майонез закончился – не паникуйте. Если есть сметана, добавьте в нее желток яйца и горчицу. Такой майонез точно будет не хуже купленного.
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Сварить вкусную молочную кашу
А вы не знали, что рис, перловка, овес и другие – очень долго разбухают в молоке. Намереваясь сварить молочную кашу, доведите крупы до полуготовности в воде и только потом добавьте молоко.
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Придать блюду пикантности
Чеснок вам в этом поможет. Но добавлять чеснок в блюдо совсем не обязательно. Просто протрите тарелку разрезанным зубчиком чеснока перед тем, как положить на нее блюдо.
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Разрезать яйцо без крошек
Проблема рассыпания желтка при резке яйца легко решается, если смочить нож в холодной воде. Теперь дольки и кубики будут аккуратными.
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