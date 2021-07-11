8 главных правил современного этикета, которые должен знать каждый

Никогда не поздно заняться самовоспитанием, ведь современный этикет существенно изменился. Неизменным остается одно – к членам общества по-прежнему выдвигаются требования, а их знание помогает быть культурным человеком.

Поэтому мы вам предлагаем вспомнить или, кто не знал, – запомнить 8 простых правил поведения. Итак, поехали ...

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Кто первый здоровается

Первыми здороваются мужчины, приветствуя женщин. Если встречаются два поколения, то есть молодые и старшие, здороваются первыми те, кто младше. Также всегда здоровается первым тот, кто входит в помещение, несмотря на свой возраст, пол и сословие.



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Справа или слева

На улице мужчина должен идти слева от женщины.



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Впереди или сзади

Поднимаясь или спускаясь по лестнице мужчина должен быть готов прийти на помощь женщине, которая может, например, оступиться. А значит при спуске по лестнице мужчина идет на пару ступенек впереди. При подъеме – сзади, отставая на пару ступенек.



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Где приводить себя в порядок

Красить губы, расчесывать волосы можно только в туалетной комнате. У общественного зеркала, например, возле уборной, допускается оглянуться и немного поправить прическу.



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Язык столовых приборов

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Если вам нужно отлучиться, но потом хотите продолжить, сложите нож и вилку в виде буквы Л на тарелке, обозначив таким образом паузу. Если с пищей закончили – положите столовые приборы параллельно друг другу.



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Технологии в сторону

Не стоит телефон ставить на стол. Ведь этим вы подчеркиваете, как много он для вас значит, и что здесь вам не очень интересно. Если вы действительно ждете важный звонок и боитесь его пропустить, положите смартфон рядом с собой экраном вниз.



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Разрешение на социальные сети

В социальных сетях тоже существует свой этикет. Поэтому стоит спрашивать разрешение на публикацию фото другого человека, даже если этот другой человек ваш лучший друг.



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Разговор по телефону

Отвечать следует после двух-трех гудков, предоставляя всем возможность настроиться на разговор. Если звоните вы, после пятого-шестого гудка положите трубку. Если разговор по телефону прервался, перезванивать должен инициатор звонка.



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