Мы живем и думаем, что отдохнули, потому что выспались. Но на самом деле мы теряем другие виды отдыха, которые нам крайне нужны. Результат – культура высокопроизводительных, хронически уставших и выгоревших людей.

Мы страдаем от дефицита отдыха, потому что не понимаем настоящей силы отдыха. Отдых должен равняться восстановлению в семи ключевых сферах нашей жизни.

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Физический отдых

Он может быть пассивным или активным. Пассивный физический отдых включает сон и дремоту, в то время как активный означает восстановительные действия, такие как йога, растяжка и массажная терапия.

Умственный отдых

У вас точно есть коллега, который начинает работу с огромной чашки кофе. Он часто раздражителен и забывчив, ему трудно концентрироваться на своих обязанностях. Когда он ложится ночью спать, то пытается выключить свой мозг, поскольку дневные разговоры заполняют его мысли. И, несмотря на сон 7 – 8 часов, он все равно просыпается уставшим. У него дефицит психического отдыха.

Хорошей новостью является то, что вам не нужно бросать работу или уезжать в отпуск, чтобы исправить это. Назначьте короткие перерывы каждые 2 часа в течение рабочего дня. Вы также можете держать блокнот возле кровати, чтобы записать любые назойливые мысли, которые не дают вам спать.

Сенсорный отдых

Яркий свет, экраны компьютеров, фоновый шум и многочисленные разговоры – все это подавляет наши чувства. Этому можно противодействовать, закрыв глаза на минуту посреди дня, или исключить в конце дня всю электронику.



Закройте глаза на несколько минут, чтобы они отдохнули / Фото transcendentalmeditation

Творческий отдых

Этот тип отдыха особенно важен для тех, кто должен решать проблемы или обдумывать новые идеи. Творческий отдых пробуждает трепет и удивление внутри каждого из нас. Позвольте себе насладиться красотой природы, даже если это местный парк или просто двор возле дома. Это обеспечит вам творческий отдых.

Творческий отдых – это также наслаждение искусством. Превратите свою рабочую зону в место вдохновения: фотографии, которые вы любите, произведения искусства, которые вас вдохновляют. Вы не можете 5 дней в неделю смотреть на пустое место и надеяться, что будете чувствовать себя страстным к чему-то, а тем более придумывать новые идеи.



Украсьте свое рабочее место / Фото sikinteriors

Эмоциональный отдых

Среди вас точно есть человек, который никогда не откажет вам, когда вам нужна какая-либо услуга. Он не скажет "нет" даже если на самом деле не хочет этого делать. Этот человек нуждается в эмоциональном отдыхе, потому что он добавляет мужества и позволяет быть исправным. Человек, который эмоционально отдохнул, может ответить на вопрос " как у тебя сегодня дела?"истинный "Не очень".

Социальный отдых

Если вам нужен эмоциональный отдых, возможно, у вас также есть дефицит социального отдыха. Это происходит, когда нам не удается различить те отношения, которые нас вдохновляют, от тех отношений, которые нас истощают.

Окружите себя позитивными людьми, даже если ваши взаимодействия происходят виртуально.

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Духовный отдых

Он заключается в способности выходить за пределы физического и психического, чтобы почувствовать глубокое чувство принадлежности, любви и принятия.

Займитесь чем-то таким, что превышает вас самих. Добавьте молитвы, медитации или приобщитесь к общественным работам.

Молитва дает духовный отдых / Фото meinbezirk