7 кулинарных лайфхаков, которые сэкономят ваше время и деньги

Если вы много времени проводите на кухне, то, вероятно, знаете немало полезных лайфхаков, которые упрощают кухонные процессы и помогают сэкономить время и средства. Но даже профессиональные повара постоянно учатся и развиваются.
Поэтому в нашей подборке только оригинальные лайфхаки, о которых мало кто знает. Несколько вариантов вы себе точно сохраните.
Читайте Три ярких коктейля с Soplica, которые подарят по-настоящему солнечное настроение
1. Вкусное, полезное и малокалорийное мороженое из йогурта
Максимально простой процесс приготовления мороженого из йогурта. Вам стоит лишь купить проверенный полезный продукт, вставить в пачку деревянную палочку, отправить все в морозильную камеру и через часик попробовать вкуснейшее мороженое, которое не навредит вашему здоровью.
Полезное мороженое / Фото Tojenapad.dobrenoviny
2. Шоколадные соты
Для того чтобы приготовить классный сладкий декор в виде сот, можно использовать воздушно-пузырчатую пленку.
Оригинальный шоколадный декор для десертов / Фото Pinterest
3. Идеальный шоколадный крем на торте
Для того чтобы в совершенстве разровнять шоколадный крем на торте, можно использовать фен для волос. Крем будет иметь идеальный слегка растопленный вид.
Совершенный вид торта можно получить, используя фен / Фото Retete-usoareСекрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.
4. Профессиональный декор кексов
Для декора кексов часто используют сахарную пудру. Для того чтобы украсить десерт креативно, можно использовать чистую кружевную ткань. Получится очень стильно и красиво.
Декор с помощью кружевной ткани / Фото retete-usoare
Интересно Как быстро разморозить мясо: способ, который используют даже профессиональные повара
5. Яичница с жидким желтком
Для того чтобы приготовить вкусную яичницу с жидким желтком за 45 секунд, но при этом не сжечь белок, следует знать интересный лайфхак. Сначала слегка смажьте сковороду растительным маслом, затем вбейте в емкость яйцо и влейте по стенкам сковороды немного теплой воды. Накройте крышкой, готовьте 45 секунд и в результате получите вкуснейшую яичницу с идеальным жидким желтком.
Лайфхак для приготовления яичницы / Фото Funtime
6. Рыба на решетке
Процесс приготовления рыбы на решетке в основном вызывает определенные трудности. Для того чтобы филе не прогибалось и не ломалось, на решетке можно сделать "подушку" из кружочков лимона. Это не только поможет сохранить идеальный вид филе, но и даст блюду приятный аромат.
Идеальная рыба с использованием лимона / Фото Tojenapad
7. Продление срока годности ягод
Для того чтобы ягоды дольше оставались свежими, их нужно поместить в раствор воды и уксуса на 5 минут. Раствор нужно приготовить в пропорции 3: 1. Затем ягоды следует просушить и выложить на поднос.
Классный способ хранить ягоды дольше / Фото Agroreview