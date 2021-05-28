7 кулинарных лайфхаков, которые сэкономят ваше время и деньги

Если вы много времени проводите на кухне, то, вероятно, знаете немало полезных лайфхаков, которые упрощают кухонные процессы и помогают сэкономить время и средства. Но даже профессиональные повара постоянно учатся и развиваются.

Поэтому в нашей подборке только оригинальные лайфхаки, о которых мало кто знает. Несколько вариантов вы себе точно сохраните.

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1. Вкусное, полезное и малокалорийное мороженое из йогурта

Максимально простой процесс приготовления мороженого из йогурта. Вам стоит лишь купить проверенный полезный продукт, вставить в пачку деревянную палочку, отправить все в морозильную камеру и через часик попробовать вкуснейшее мороженое, которое не навредит вашему здоровью.

Полезное мороженое / Фото Tojenapad.dobrenoviny

2. Шоколадные соты

Для того чтобы приготовить классный сладкий декор в виде сот, можно использовать воздушно-пузырчатую пленку.

Оригинальный шоколадный декор для десертов / Фото Pinterest

3. Идеальный шоколадный крем на торте

Для того чтобы в совершенстве разровнять шоколадный крем на торте, можно использовать фен для волос. Крем будет иметь идеальный слегка растопленный вид.

Совершенный вид торта можно получить, используя фен / Фото Retete-usoare

4. Профессиональный декор кексов

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Для декора кексов часто используют сахарную пудру. Для того чтобы украсить десерт креативно, можно использовать чистую кружевную ткань. Получится очень стильно и красиво.

Декор с помощью кружевной ткани / Фото retete-usoare

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5. Яичница с жидким желтком

Для того чтобы приготовить вкусную яичницу с жидким желтком за 45 секунд, но при этом не сжечь белок, следует знать интересный лайфхак. Сначала слегка смажьте сковороду растительным маслом, затем вбейте в емкость яйцо и влейте по стенкам сковороды немного теплой воды. Накройте крышкой, готовьте 45 секунд и в результате получите вкуснейшую яичницу с идеальным жидким желтком.

Лайфхак для приготовления яичницы / Фото Funtime

6. Рыба на решетке

Процесс приготовления рыбы на решетке в основном вызывает определенные трудности. Для того чтобы филе не прогибалось и не ломалось, на решетке можно сделать "подушку" из кружочков лимона. Это не только поможет сохранить идеальный вид филе, но и даст блюду приятный аромат.

Идеальная рыба с использованием лимона / Фото Tojenapad

7. Продление срока годности ягод

Для того чтобы ягоды дольше оставались свежими, их нужно поместить в раствор воды и уксуса на 5 минут. Раствор нужно приготовить в пропорции 3: 1. Затем ягоды следует просушить и выложить на поднос.

Классный способ хранить ягоды дольше / Фото Agroreview