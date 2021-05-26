6 популярных мифов о мотоциклистах, в которые не стоит верить

От самого своего появления мотоциклы вызывали у обывателей некоторую настороженность. Да и сегодня вокруг этих ревущих красавцев бытует уйма предрассудков, большинство из которых не имеет под собой ни малейшего основания.

Итак, пришло время развеять самые распространенные мифы о мотоциклах!

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От мотоциклистов лучше держаться подальше

Современный мотолюбитель очень далек от классического представления о нем как о бородатом здоровяке.

Сегодня на мотоциклы массово пересели обычные люди – учителя и бухгалтеры, администраторы и студенты. Так что байкеры не представляют ни малейшей угрозы для прохожих – железный конь им гораздо интереснее, чем вы.



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Мотоциклисты – беззаботные люди

Большинство мотоциклистов – серьезный контингент, которому просто нравится жизнь на двух колесах. Это не мешает им быть офисными работниками, журналистами, механиками, учителями или даже руководителями крупных компаний, то есть людьми, которые умеют глубоко мыслить, строить планы и нести ответственность не только за себя, но и многих других.





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Мотоциклы – для эгоистов

Существует стереотип, что мотоциклист – это одинокий рейнджер, волк-одиночка. Между тем, байкеры часто ездят группами, колоннами. Только вот редко кто гоняет на мотоциклах всей семьей – оттого и сыплются на мотициклистов обвинения в эгоизме.



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Мотоцикл – это юношеская болезнь

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Говорят, что мотоциклы – транспорт для молодых. Да, молодежь действительно чаще гоняет на байках. Но с рождением ребенка большинство молодых родителей отказывается от мотоцикла, прежде всего – мамы.



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Чем мотоэкипировка внушительнее, тем лучше

Мотоэкипировка защищает от серьезных травм при падении и даже может спасти жизнь. Однако мнение, что ее должно быть как можно больше, – ошибочно. Громоздкие мотоботинки, многослойные перчатки и многие другие страховочные элементы могут сыграть только в минус, мешая управлять мотоциклом и ухудшая его маневренность.



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Мотоциклы опаснее автомобилей

Наблюдая, как пролетает по улице байк, прохожие сокрушенно и осуждающе качают головой. В действительности же при четком соблюдении правил дорожного движения и достаточном опыте вождения риск устроить ДТП на мотоцикле нисколько не больше, чем за рулем четырехколесной легковушки.



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