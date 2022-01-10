5 уловок, которые помогут легко убрать дом после праздников

Сезон рождественских праздников, возможно, закончился, но он безусловно оставил свой след в наших домах. Есть несколько уловок, как очистить дом быстро и без химикатов.

Если ваш дом усеян пятнами и царапинами после праздников, то предложенные ниже советы помогут быстро и эффективно справиться с грязью. Все, что вам понадобится – это обычные бытовые вещи.

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Следы от пальцев и пятна из нержавеющей стали

Если на ваших приборах из нержавеющей стали (микроволновка, холодильник, дверца духовки) остались отпечатки пальцев или жирные пятна, воспользуйтесь денатурированным спиртом. Нанесите несколько капель на чистую тряпку и протрите пятна.

Царапины на деревянной мебели или полу

Не беспокойтесь, царапины не останутся на полу и мебели навсегда. Чтобы избавиться от них, смешайте 3 порции оливкового масла и 1 порцию дистиллированного уксуса.

Нанесите это на чистую сухую ткань и осторожно протрите следы. Вы можете использовать распылитель. Пятна должны исчезнуть почти сразу.



Уборка после праздников / Фото Unsplash

Водные кольца на дереве

Після святкової вечері вдома на дерев'яних меблях часто з'являються водяні кільця. Ось перевірений прийом, як видалити водяні кільця з дерева: на суху ганчірку нанесіть трохи майонезу і потріть пляму. Водяні кільця повинні зникнути за лічені секунди.

Плями червоного вина на меблях або килимах

Існує дуже легкий спосіб позбутися плям від червоного вина з килимів, меблів або тканини. Візьміть вологу губку і витріть нею пляму. Тоді змішайте 1 частину перекису і 1 частину засобу для миття посуду в пляшці з розпилювачем. Розпиліть на пляму, зачекайте 5 – 10 хвилин і обережно протріть чистою сухою тканиною.

Свічковий віск на тканині

Обычно после каждого рождественского ужина на скатерти или мебели остаются пятна от воска свечей. Свечной воск можно легко отчистить с помощью куска бумаги и утюга. Положите бумагу на восковое пятно и прогладьте ее. Весь воск впитается в бумагу, оставив ткань безупречной.