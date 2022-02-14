5 несложных привычек в утренней рутине изменят весь ваш день

То, что вы делаете утром, влияет на то, как вы чувствуете себя, действуете и думаете в остальное время. Вот несколько простых привычек, которые помогут легко настроиться на успех.

Если вы хотите развивать положительные привычки, то вам придется приложить определенные усилия для их формирования. Однако результат не заставит себя ждать.

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Отложите телефон

Удерживайтесь от желания проверить свою электронную почту или социальные сети. Утро должно быть только для вашего отдыха и мнений. Для этого вы можете отключить уведомления на главном экране, чтобы вас не соблазнило обновление Facebook.

Замените кофе лимонной водой

Теплая вода со свежим лимоном имеет множество преимуществ, но вы должны пить ее утром. Лимон сжигает жир, поддерживая мышцы, очищает рот и горло, а также дает энергию.



Лимонная вода вместо кофе / Фото Unsplash

Вставайте правильно

Существует много "плохих способов" встать с кровати, но есть только один лучший: перевернуться на правую сторону. Затем подняться в положение сидя и подняться с ровной спиной.

Поставьте цели в день

Поставьте несколько целей в день, но ограничьте их тремя. Это может быть даже упаковка обеда вместо того, чтобы есть в ресторане. Посещение урока йоги или приём к врачу, который вы долго откладывали.

Сделайте растяжку

Это кажется таким очевидным, но многие игнорируют его. Вы можете сделать растяжку в постели, используя простое движение, вытянув ноги и руки над головой.

Ваше тело отдыхало часами – оно не может быстро разогреться, зарядится энергией и начать работать.



Растяжка дома / Фото Unsplash

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