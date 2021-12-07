5 непревзойденных книг, которые покажут закулисье мира кино

Мир кино имеет свою особую магию, которая более века завораживает зрителей. Чтобы убедиться в этом, предлагаем подборку книг, которые раскроют немало интересных деталей съемок.

Книги о выдающихся актерах, или издания от знаменитых киномастеров, рассказывающих нам секреты создания фильмов – это чтиво точно сможет вас удивить. Авторы не только открывают тонкости актерского и режиссерского ремесла, но и позволяют по-новому взглянуть на безграничный мир кино.

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Книги, открывающие заделки кино

"Живое кино", Фрэнсис Форд Коппола

Фрэнсис Форд Коппол всегда очень тщательно подходил ко всем деталям при создании своих киношедевров. Неудивительно, что и во время написания книги "Живое кино" он учел все. "Живое кино и техника его производства" является смесью многих элементов: автобиографии Копполы, его энциклопедических знаний в сфере кинематографа и телевидения, описаний его творческого процесса, нацеленного на создание нового языка кинематографа. В книге собраны все нюансы создания фильмов, начиная от подбора актеров кончая количеством кадров во время съемок.



Фото: Fabula

"Первая репетиция перед съемками "Крестного отца" в 1971 году проходила в задней комнате легендарного нью-йоркского ресторана Patsy's. Это был день, когда актерский состав фильма должен был впервые встретиться с Марлоном Брандо, и все, конечно, в частности я, очень волновались я устроил все по-домашнему, посадив Марлона во главу угла, Аль Пачино – по правую руку от него, а Джеймса Каана – по левую. "Я попросил свою сестру Талию подавать блюда, и вот так актеры поужинали вместе. Когда трапеза закончилась, они уже чувствовали себя семьей и только сложившиеся отношения оставались стабильными на протяжении всей полной сложности процесса съемок, вплоть до конца работы над фильмом", – поделился Фрэнсис Форд Коппол.

"Крестный отец": смотрите трейлер фильма

"Моника Беллуччи. Кто простит мою красоту", Елизавета Бута

"Дитя дьявола", Моника Беллуччи полжизни боролась с хейтерами, травившими ее за слишком хорошую и показную внешность, а еще считали, что по этому лицу нет ни ума, ни души. В конце концов, актриса поняла, что единственный человек, которому стоит что-то доказывать, – это он сам.

Там, где я родилась и выросла, конфиденциальности совсем не было. Все знали всех, все у всех были перед глазами, и мои двойки доходили до дома раньше меня. А когда я приходила, мама уже была полностью готова оценить мое поведение. И обычаи были просты: мужчины свистели мне вслед, а женщины сплетничали, – вспоминала Моника Беллуччи.



Фото: Fabula

Книга "Моника Беллуччи. Кто простит мою красоту" Елизаветы Быть познакомит вас со всеми сторонами жизни и творчества иконы итальянского кинематографа. "Во многом фильм "Малена" обо мне и моих родителях. Я тоже родилась в небольшом итальянском городке, и мне хорошо знакома ненависть людей к красивым девушкам", – добавила Моника Беллуччи.

"Малена": смотрите трейлер к фильму

"Выходит продюсер" Александра Роднянского

Александр Роднянский знает о киноиндустрии все, ведь посвятил работе в этой сфере не один десяток лет. "Выходит продюсер" – это рассказ о том, что происходит вне съемочной площадки. Чем отличается пост-продакшн фильмов на украинском рынке и в Голливуде? Так ли уж легко быть продюсером? Откуда берутся космические бюджеты для съемок? Об этом и многом другом автор рассказывает честно и без украшений.

"Продюсирование – это подход к жизни. Продюсерством можно считать решение любой задачи. Одна моя знакомая после удачного принятия сказала: "А ведь я была продюсером вечеринки!" Не она нарезала закуски, не она выбирала вино, да и финансировала мероприятие тоже не она. Но она действительно продюсер: она продумала, организовала и провела вечеринку. Стив Джобс не писал кодов и не паял микросхем, но он умел привлекать к работе самых талантливых и упаковывать результаты их труда так, как этого желала его целевая аудитория", – поделился Александр Роднянский.



Фото: Pinterest

"Киношно. Графическое путешествие по миру кино", Эдвард Росс

Многослойность мира кино демонстрирует нам Эдвард Росс в нон-фикшн комиксе "Киношно. Графическое путешествие по миру кино". Разбитая на тематические разделы, книга научит замечать многочисленные детали и идеи, отображаемые в выборе локаций, декораций, вроде бы случайных фраз и поступков. Автор анализирует как классические образцы начала XX века, так и современные всем известные кинофильмы.

Фото из фейсбука Geek Point "Вечер по кино. Путеводитель по миру кино" Олега Яськива "Вечер из кино. Путеводитель по миру кино" Олега Яськива – как путешествие чек-листом, где по описанию можно подобрать что-то и себе для просмотра. Автор делится своими наблюдениями, дает меткий анализ некоторых кинолент, разбирая на кирпичики глубинные замыслы режиссеров. Чуть-чуть философии, немного критики, немного юмора – и вуаля, от чтения уже нельзя оторваться. Смотря фильм "Аромат зеленой папаи", можно подсмотреть, как появляются гении кино там, где их, согласно нашим стереотипам, быть не должно. Ведь Вьетнам – даже не кинематографическая страна, а территория вне кинокультуры, – поделился Олег Яськив.



Фото: Читомо