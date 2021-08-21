5 ежедневных хитростей, которые помогут не набирать вес
Источник:инстаграм TrainAtHome
Лето подходит к концу, а вместе с ним и период отпусков. Многие расслабляются и теряет мотивацию, чтобы держать себя в форме. Однако есть несколько простых лайфхаков, которые позволят не поправляться дома.
Еще немного и начнется сезон свитеров, худые и пальто. И вы тоже переживаете, что "забьете" на сбалансированный рацион и будете срываться на вкусности под сериалы? Идеи 24 знают, что нужно делать, чтобы потом снова не пришлось начинать борьбу с лишними килограммами.
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Не держите дома сладости / снеки / газировку
Как хорошо, когда внезапно захотелось чего-нибудь вкусненького, а в холодильнике – только овощи и зелень. Настроение, может, это и не поднимет, но и вреда фигуре не принесет. Если у вас дома нет больших запасов сладостей – это большой шаг к формированию привычки питаться правильно.Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.
Ходите в магазин сытым и со списком
Когда мы голодны, нашему мозгу сложно принимать разумные решения. Поэтому мы часто набираем в корзину много лишнего. Как это предотвратить? Продумывайте меню заранее и составляйте перечень продуктов, которые нужно купить. Так вы не только минимизируете риск поправиться, но и изрядно сэкономите.
Составляйте список перед походом в магазин / Фото unsplash
Сочетайте приятное с полезным
Мы уже упоминали сегодня о сериалах. Это и неудивительно, ведь скоро осень – идеальная пора для просмотра любимой картины. Однако и здесь можно получить выгоду для тела. Когда в очередной раз будете следить за интересной историей с любимыми героями, делайте упражнение "стульчик" и махи ногами стоя по несколько подходов. Вы и не заметите под сериал, насколько плодотворно поработали над фигурой.
Выходите на ежедневные прогулки
Выработайте себе новую привычку – каждое утро ходить гулять. Пешие утренние прогулки зарядят вам энергией на весь день. А еще это очень полезно тем, у кого сидячая работа или малоподвижный образ жизни.
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Ищите альтернативы
Многие откладывают тренировки просто из-за нехватки времени. Нужно добраться до спортзала, позаниматься час или полтора, привести себя в порядок. Да, если у вас насыщенный график, сделать это непросто. Значит нужно искать другое решение! И домашние онлайн-тренировки – удобная альтернатива. Занимайтесь в любом месте и в удобное время.
Занимайтесь дома / Фото instagram
Текст публикации TrainAtHome:
5 простых рекомендаций, которые помогут быть в форме
Не держи дома сладости / снеки / газировку
Как хорошо, когда внезапно захотелось согрешить, а из холодильника на тебя смотрят сыр и овощи. Настроение, может, это не поднимет, но и вреда фигуре не принесет. Не держать дома печенье – большой шаг к формированию привычки питаться правильно.
Иди в магазин сытым и со списком
Когда мы голодны, нашему мозгу сложно принимать взвешенные решения. Поэтому мы часто набираем в корзину много лишнего и по приходу домой не особо разборчивы в еде. Продумай меню и составь список продуктов. Так ты минимизируешь риск ненужных твоей фигуре покупок.
Совмещают приятное с полезным
Любишь смотреть сериалы? Сделай при просмотре упражнение "стул" и махи ногами стоя по несколько подходов.
Выходи на ежедневные прогулки
Каждое утро мы не задаемся вопросом: достаточно ли у нас сил, чтобы почистить зубы и принять душ?
Таким же ежедневным ритуалом должны для тебя стать пешие прогулки. Время в спортзале не заменит малоподвижный образ жизни. Поэтому при любой возможности – двигайся.
Ищи альтернативы
Многие откладывают тренировки просто из-за нехватки времени. Нужно добраться до клуба, позаниматься час или полтора, привести себя в порядок. Так, если у тебя насыщенный график, сделать это непросто. Значит нужна искать другое решение! И домашние тренировки онлайн – удобная альтернатива. Занимайся в любом месте и в любое время!