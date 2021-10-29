4 упражнения для снятия тяжести в шее и плечах, которые заменят поход к массажисту

Пролистывание ленты новостей в телефоне, сидячая работа и вообще малоподвижный образ жизни – все это сковывает мышцы шеи, а плечи напрягаются. Но упражнениями можно существенно облегчить это состояние и даже навсегда избавиться от боли. Главное – регулярность!

Длительное сиденье в одной позе создает значительную статическую нагрузку на мышцы шеи. Но мы обычно очень увлечены в этот момент и не придаем значения просто кричащим от напряжения мышцам. И у большинства есть еще одна губительная привычка – откидываться на спинку стула и закидывать голову назад в надежде, что мышцы расслабятся и станет легче. Это самая большая ошибка. При этом позвоночные артерии пережимаются, нарушая кровообращение головного мозга.

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Как бороться со скованными мышцами шеи

вес головы составляет 7% массы тела.

Лучшей профилактикой такой мышечной усталости есть массаж, растяжка и укрепление мышц шеи с помощью упражнений.

Гимнастика для шеи:

Наклоны головы к плечу: 8 – 10 повторений на каждую сторону;

8 – 10 повторений на каждую сторону; Поворот головы с дополнительной нагрузкой: 1 – 2 раза в каждую сторону по 10 – 15 секунд;

1 – 2 раза в каждую сторону по 10 – 15 секунд; "Рисование" воображаемого круга подбородком в вертикальной плоскости: 8 – 10 кругов в одну сторону;

8 – 10 кругов в одну сторону; "Рисование" воображаемого круга подбородком в горизонтальной плоскости: 8 – 10 кругов в одну сторону.

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Смотрите видео и повторяйте за тренером:

Текст публикации Екатерины Кононовой:

Мне кажется, что каждый второй страдает от боли в шее, хотя бы оттого, что мы часами сидим в телефонах, просматривая соцсети. Да и сейчас – вы читаете этот пост с каким наклоном головы? Вес головы составляет 7% массы тела.

Длинное сиденье в одной позе без движения головой дает необычную статическую нагрузку на мышцы шеи. Но мы слишком увлечены в этот момент и не придаем значения мышцам, просто кричащим от нагрузки и напряжения. Очень много раз откидываются на спинку стула и закидывают голову назад в надежде, что мышцы расслабятся и станет легче. И это самая большая ошибка. Позвонки шеи включают поперечные отростки, имеющие отверстия. В этих отверстиях проходят артерии и вены, участвующие в обеспечении головного мозга кислородом. При запрокидывании головы назад позвоночные артерии пережимаются, тем самым нарушая кровообращение головного мозга. Как часто вы забрасываете голову назад в попытке избавиться от боли в шее? Даже на суставной разминке нельзя выполнять круговые вращения, закидывая голову назад.

Как бороться с напряжением мышц шеи?

Лучшей профилактикой такой мышечной усталости массаж, растяжка и укрепление мышц шеи с помощью упражнений.