3 самых грязных места дома: о них забывают даже во время генеральной уборки

Кто же не любит, когда дома чисто, а вещи не разбросаны? Однако даже после тщательной уборки остаются те места, до которых руки практически никогда не доходят.

Говорим мы сейчас о выключателях света, фильтрах для посудомоечных машин и дренажах. Ведь именно эти три вещи подавляющее большинство упускает из виду во время еженедельной уборки. И даже генеральной. Поделилась наблюдениями эксперт по клинингу на своей странице в Instagram.

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Выключатели света

Мы прикасаемся к этим поверхностям десятки раз в день, и там собирается немало пыли и грязи. Особенно на кухне, в туалете и коридоре, где попадают микробы с улицы. Если не мыть такие элементы больше двух месяцев, на них образуется много бактерий, распространяющихся по всей квартире. Поэтому девушка рекомендует еженедельно протирать выключатели антибактериальным спреем.

Фильтры для посудомоечных машин

Эти вещи не так часто бросаются в глаза, поэтому и вообще забываем об их существовании. Однако регулярно нужно чистить фильтры от остатков пищи, которые накапливаются очень быстро. Это приводит к общей антисанитарии и неприятному запаху на кухне.

Дренажи

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Согласитесь, нечасто мы чистим дренажи, а стоило бы. И сделать это можно подручными средствами. Подойдет обычная пищевая сода и уксус. Эксперт советует вылить в сток умывальника чашку соды вместе с уксусом, а сверху залить горячей водой. Такая смесь идеально выведет из труб любое засорение.

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Текст публикации Милы Шантель:

Когда вы последний раз убирали эти 3 места? Это очень просто + это имеет большое значение в вашем доме.