10 невероятных совпадений, которые удалось сфотографировать

Поверить в то, что такие совпадения – чистая случайность, очень сложно. Мы до конца будем искать какой-то подвох, подозревать сговор, инсценировку. А кто-то из умников примется выводить формулу бытия...
А вы что думаете о нашей фотоподборке? Эти совпадения – случайные или все же искусно подстроенные?
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1. Я покупал конфеты на развес и не сразу заметил, что одна упаковка была пустой, а другая содержала сразу две конфеты. Что это, как не везение?
Фото pholder
2. Стопроцентное попадание света от люстр
Фото emefka
3. Кот настолько увлекся игрой, что перевернул аквариум с рыбой, которой невероятно повезло выжить даже при таких обстоятельствах
Фото reddit
4. Когда эти люди совсем чужие, но их объединяет нечто большее, чем соседние места в общественном транспорте
Фото funtimeХотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.
5. "Мои носки имеют такой же принт, как ковер"
Фото pholder
И еще Мистика заброшенных человеком мест: 12 потрясающих фото
6. "Мой брат подарил мне игрушечный самолет, который является точной копией того самолета, которым я сегодня летел"
Фото funtime
7. "Я дважды выиграл билеты на один и тот же спектакль"
Фото likeallstar
8. Шапка удачно дополняет брови
Фото difundir
9. Брат и сестра подготовили букеты маме на подарок, не договорившись
Фото reddit
10. "Я получил поздравительные открытки от трех людей, которые не знакомы между собой"
Фото paraloscuriosos