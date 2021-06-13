10 невероятных совпадений, которые удалось сфотографировать

13 июня 2021 , 17:20
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Источник:

24 канал

Поверить в то, что такие совпадения – чистая случайность, очень сложно. Мы до конца будем искать какой-то подвох, подозревать сговор, инсценировку. А кто-то из умников примется выводить формулу бытия...

А вы что думаете о нашей фотоподборке? Эти совпадения – случайные или все же искусно подстроенные?

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1. Я покупал конфеты на развес и не сразу заметил, что одна упаковка была пустой, а другая содержала сразу две конфеты. Что это, как не везение?

Фото pholder

2. Стопроцентное попадание света от люстр

Фото emefka

3. Кот настолько увлекся игрой, что перевернул аквариум с рыбой, которой невероятно повезло выжить даже при таких обстоятельствах

Фото reddit

4. Когда эти люди совсем чужие, но их объединяет нечто большее, чем соседние места в общественном транспорте

Фото funtime

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

5. "Мои носки имеют такой же принт, как ковер"

Фото pholder

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6. "Мой брат подарил мне игрушечный самолет, который является точной копией того самолета, которым я сегодня летел"

Фото funtime

7. "Я дважды выиграл билеты на один и тот же спектакль"

Фото likeallstar

8. Шапка удачно дополняет брови

Фото difundir

9. Брат и сестра подготовили букеты маме на подарок, не договорившись

Фото reddit

10. "Я получил поздравительные открытки от трех людей, которые не знакомы между собой"

Фото paraloscuriosos

Автор: Сніжана Лісова