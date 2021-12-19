Проблеми з вологістю та цвіллю в домі: хто в зоні ризику та як вирішити проблему

Цвіль, яка з'являється на стінах чи підвіконниках у будинку дуже шкодить здоров'ю дітей та людей похилого віку. Позбутися її можна лише тоді, коли зменшити рівень вологості в домі.

У невеликих кількостях цвіль зазвичай нешкідлива, але коли вона потрапляє на вологе місце у вашому домі, то починає збільшуватись. У матеріалі розповідаємо, як запобігти цьому.

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Кому насамперед шкодить цвіль

У людей, чутливих до цвілі, можуть виникнути алергічні реакції, що спричиняють чхання, нежить, почервоніння очей, висипання на шкірі.

Люди з серйозною алергією на цвіль можуть мати більш серйозні реакції, включаючи задишку. У людей з астмою, які мають алергію на цвіль, вдихання може викликати напади.

До людей, яким першочергово шкодить цвіль, належать:

немовлята та діти;

люди похилого віку;

люди, імунна система яких порушена через ВІЛ-інфекцію, рак, захворювання печінки або хімієтерапію;

люди з хронічними захворюваннями легенів.

Основні поради, як знизити вологість й позбутися цвілі

Використовуйте осушувачі повітря та кондиціонери, особливо в спекотному чи вологому кліматі, щоб зменшити вологість повітря.

Підтримуйте вологість у приміщенні нижче ніж 60%. Виміряти відносну вологість можна за допомогою гігрометра, недорогого приладу, який можна знайти в багатьох господарських магазинах.

Зберігайте будинок в теплі в прохолодну погоду. При зниженні температури повітря втрачає здатність утримувати вологу, і воно конденсується на холодних поверхнях, що може сприяти утворенню цвілі.

Відкрийте двері між кімнатами, щоб збільшити циркуляцію, яка переносить тепло на холодні поверхні. Збільште циркуляцію повітря за допомогою вентиляторів.