Проблемы с влажностью и плесенью в доме: кто в зоне риска и как решить проблему

Плесень, которая появляется на стенах или подоконниках в доме очень вредит здоровью детей и пожилых людей. Избавиться от нее можно только тогда, когда уменьшить уровень влажности в доме.

В небольших количествах плесень обычно безвредна, но когда она попадает на влажное место в вашем доме, то начинает увеличиваться. В материале рассказываем, как предотвратить это.

Интересно 8 атмосферных мультиков, подарящих праздничное настроение на Николая: подборка от OLL.TV

Кому прежде всего вредит плесень

У людей, чувствительных к плесени, могут возникнуть аллергические реакции, приводящие к чиханию, насморку, покраснению глаз, высыпанию на коже.

Люди с серьезной аллергией на плесень могут иметь более серьезные реакции, включая одышку. У людей с астмой, имеющих аллергию на плесень, вдыхание может вызвать приступы.

К людям, которым в первую очередь вредит плесень, относятся:

младенцы и дети;

пожилые люди;

люди, иммунная система которых нарушена из-за ВИЧ-инфекции, рака, заболевания печени или химиотерапии;

люди с хроническими заболеваниями лёгких.

Основные советы, как снизить влажность и избавиться от плесени

Используйте осушители воздуха и кондиционеры, особенно в жарком или влажном климате, чтобы уменьшить влажность воздуха.

Поддерживайте влажность в помещении ниже 60% . Измерить относительную влажность можно с помощью гигрометра, недорогого прибора, который можно обнаружить во многих хозяйственных магазинах.

Сохраняйте дом в тепле в холодную погоду. При понижении температуры воздух теряет способность удерживать влагу, и он конденсируется на холодных поверхностях, что может способствовать образованию плесени.

Откройте дверь между комнатами , чтобы увеличить циркуляцию, которая переносит тепло на холодные поверхности. Увеличьте циркуляцию воздуха с помощью вентиляторов.