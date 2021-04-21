7 кухонних звичок, які шкодять вашому здоров'ю

Готуючи сніданок, збираючи перекуси дітям у школу чи просто під час прибирання у кухні ми можемо робити абсурдні речі, які завдають шкоди нашому здоров'ю. Варто не просто усвідомити кухонні помилки, а й повністю їх позбутися.

Виправивши 7 банальних кухонних помилок, ви подбаєте про здоров'я усієї сім'ї.

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Розморожування м'яса на стільниці

Зазвичай під час розморожування м'яса його просто кладуть на стільницю або на дерев'яну обробну дошку, залишаючи на тривалий час при кімнатній температурі. Так краще не робити, адже у розталому м'ясі максимально швидко розмножуються бактерії. Найкращий спосіб розморозити м'ясо – покласти його в тарілку і відправити в холодильник на кілька годин.

Не розморожуйте м'ясо на стільниці / Фото Lemurov

Зберігання сирого м'яса з іншими продуктами в холодильнику

Сік із сирого м'яса, потрапивши на овочі чи фрукти, може викликати розлади шлунку надалі. Рибу та м'ясо краще зберігати на окремій полиці у герметичних упаковках.

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Миття м'яса у раковині

Більшість виробників ретельно обробляють м'ясо, тому його перед приготування не обов'язково мити. Принаймні не рекомендуємо це робити у раковині, адже через це багато бактерій можуть потрапити на раковину чи стільницю, а згодом і на посуд. Здебільшого під час приготування термообробки достатньо, щоб зробити м'ясо безпечним. Принаймні, навіть якщо воно зіпсоване чи має інші негативні характеристики, вода все одно не врятує ситуацію.

Не варто мити м'ясо, яке піддаватиметься термообробці / Фото Factroom

Використання брудної губки для миття посуду

Заведено губку для миття посуду міняти максимум кожні два тижні. При чому впродовж цього часу потрібно періодично її знезаражувати у мікрохвильовці у зволоженому вигляді. В іншому випадку на губці буде накопичуватися велика кількість бактерій.

Губку для миття посуду потрібно змінювати кожні два тижні / Фото Freepik

Повернення продуктів, які лежали в теплі у холодильник

Не варто зберігати їжу в теплі більше, ніж дві години. Особливо, якщо перед цим вона була в холодильнику. За дві години на продуктах можуть розмножитися шкідливі бактерії, які можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Окрім цього, у теплі пори року продукти досить швидко псуються, тому їх вживання може викликати харчові отруєння.

Застосування правила 5 секунд

Правило 15, 10 чи навіть 5 секунд не працює. Якщо їжа впала на підлогу, її не можна їсти. Навіть, якщо візуально вона виглядає чистою. Будьте певні, продукти уже контактували з пилом, брудом чи бактеріями.

Недотримання гігієни рук

Руки потрібно мити не лише перед приготуванням та після завершення процесу. Не забувайте дбати про гігієну безпосередньо і під час процесу приготування. Адже ви можете торкатися телефону, пульта, різних харчових продуктів тощо. Запам'ятайте, якщо їжа не буде піддаватися термообробці, до неї не варто торкатися брудними руками.

Під час приготування їжі не забувайте мити руки / Фото Freepik