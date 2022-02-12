Коли та як найкраще солити їжу, щоб вона була значно смачнішою

Сіль безумовно покращує смак інгредієнтів та страв. Як та коли правильно додавати її до їжі, щоб вона стала смачнішою, притому не втративши свій природній смак.

Сіль виконує багато функцій, коли її застосовують до їжі. Наприклад, зберігає продукти свіжими довше, бо висмоктує з них вологу. Також сіль покращує структуру випічки. Як же правильно використовувати її у приготуванні страв – розповідаємо в матеріалі.

Цікаво 7 найромантичніших комедій: що варто переглянути на День Святого Валентина

Які є види солі та як їх використовувати

Кухонна сіль чудово підходить для випічки.

Кошерна сіль – універсальна і її можна додавати в будь-яку їжу.

Морська сіль використовується як акцент для гурманів.



Види солі / Фото 5-Minute Crafts



Як і коли солити їжу, щоб покращити її смак

Макарони: посоліть їжу заздалегідь і не бійтеся додати занадто багато.

М'ясо: яловичину і свинину можна солити за кілька годин до приготування.

Овочі: краще додавати сіль на початку або під час приготування.

Картопля: завжди соліть воду перед додаванням картоплі.

Супи: ви можете посолити всі інгредієнти, перш ніж покласти їх у каструлю. Наприклад, під час смаження цибулі та помідорів додайте сіль, коли вони ще на сковороді.

Салати: додайте трохи солі в соус безпосередньо перед подачею.

Що робити, якщо додали занадто багато солі

Спочатку спробуйте додати ще кілька інгредієнтів. Якщо це суп чи соус, то допоможе склянка води чи бульйону. Якщо – салат, спробуйте додати лимонний сік або оливкову олію.

Якщо ви думаєте, що свіжа картопля чарівним чином витягне всю зайву сіль, то це насправді не працює.

Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.