Що допомагає стати щасливішим: 6 способів розвинути свої творчі здібності

Не секрет, що творчий потенціал допомагає вирішити найскладніші проблеми, а також корисний для мотивації та кар’єрного росту. Але дослідження також показують, що коли люди проявляють свої творчі здібності, вони стають щасливішими.

Щоб займатися творчістю, не обов’язково грати на скрипці чи малювати картини, каже дослідниця та соціологиня Трейсі Брауер. Її можна знайти в усьому, де залучаються ваші таланти: на роботі, в соціумі чи вдома.

Читайте також Британський художник створює на узбережжі неймовірні кам’яні композиції

Як творча діяльність впливає на відчуття щастя і що допоможе її розвинути – читайте далі.

Про взаємозв’язок між творчістю та щастям

Як продемонстрували численні дослідження, між творчістю та щастям існує взаємозв’язок.

Так, команда австралійських вчених довела, що психічне здоров’я та добробут покращуються завдяки більш творчим заняттям. Дослідження показало, коли люди займаються мистецькою діяльністю, у них відбувається приріст позитивних емоцій та зменшення негативних . У результаті це призводить до загального щастя.

. У результаті це призводить до загального щастя. А експеримент науковців з Університету Отаго продемонстрував, що особи, які займаються творчими справами, загалом мають більше позитивних почуттів .

. Крім того, мистецтво може дати поштовх до пошуку шляхів задоволення мозку, мовиться у дослідженні вчених з Університету Дрекселя. Навіть малювання якихось каракулей створює додатковий приплив крові до центрів винагороди мозку, чим змушує людей почуватись щасливішими та впевненішими у своєму мистецтві. Водночас це збільшує бажання займатися додатковими творчими пошуками.

Як розвивати творчість

Оскільки творчість і щастя тісно пов’язані між собою, це має наслідки як для роботи, так і для життя, зазначає Брауер. Ось чому потрібно розвивати свої творчі здібності. І ці настанови соціологині можуть допомогти у цьому.

Знайдіть час і простір

За її словами, найкраще творчість проявляється тоді, коли ми не чуємо голоси критиків: як свого внутрішнього, так і тих, хто нас оточують. Нові ідеї можуть бути дуже крихкими, тому потрібно знайти простір, де можна було б їх реалізовувати без чийогось судження.

Ще один фактор, який може перешкодити вільному мисленню, це брак часу через роботу чи інші життєві проблеми. Знайдіть способи, щоб фізично та розумово втекти від цього, рекомендує Брауер.

Знайдіть своїх людей

Творчі пошуки можуть бути як індивідуальними, так і колективними. Хтось любить наодинці вирішувати важкі проблеми, зосереджуючись на створенні чогось нового. В інших творчі зусилля посилюються, коли вони працюють у команді. Але незалежно від того, до якої групи ви відноситеся, у підсумку мистецтво має соціальну складову: клієнти отримують вигоду від вашого нового рішення, або ж друзі похвалять вас за ваш кулінарний шедевр.

Приєднуйтесь до своїх людей у ​​найкращих для вас моментах. Створюйте, отримуйте відгуки, насолоджуйтеся ними та святкуйте свій успіх,

– наголошує дослідниця.

Звільніть свій розум

Відчуття розширення і свободи – ще одні складові творчості та щастя. Як правило, інновації з’являються у результаті об’єднання несхожих речей чи неперевірених концепцій. Вільне мислення дозволить вам генерувати більше ідей та створить середовище для дослідження нового. Несподівано для себе ви знайдете небачені раніше можливості для поєднання різних понять.

Сходіть у театр, подивіться виставу або почитайте книгу незвичного для вас жанру. Подружіться з людьми, які думають інакше. Це сприятиме вашим творчим успіхам та наповнить відчуттям радості.

Шукайте відчуття трепету

Дослідження Каліфорнійського університету показали, що відчуття трепету сприяє вивільненню цитокінів – білків, які позитивно впливають на щастя, благополуччя і творчі здібності.

Проведіть час на природі, помилуйтеся заходом, оцініть красу квітки або пориньте в музику чи твори мистецтва. Це надихне вас на мистецтво і зробить щасливішим.

Будьте фізично активними

Деякі експерименти продемонстрували, що фізична активність здатна підвищити творчі здібності та посилити креативність. Науковці припускають, що причиною цього є посилений приплив крові до мозку.

Дізнайтеся таке Насолодження самотністю: 8 порад для тих, хто живе сам

Будьте собою

Ще один ключовий елемент творчості – самовираження. Це також складова щастя, переконує Брауер. Коли ви максимально будете собою, як на роботі, так і в житті, то, як правило, матимете стійкіше психологічне здоров’я і станете успішнішими у своїй кар’єрі. А ваш унікальний вклад, який ви вноситимете у життя спільноти, стане натхненням для творчого вираження.