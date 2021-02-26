7 незвичних фактів про наше тіло, які нам ніхто не розповідав

Людський організм настільки цікавий та дивовижний, що іноді факти про певні органи та їхні можливості просто вражають. Такі знання можуть допомогти у складних ситуаціях або навіть надихнути та втілити віру в себе.

Ми підготували для вас 7 фактів про людське тіло, які ви ще не чули.

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Цвях в організмі

У людському організмі міститься велика кількість різних мікроелементів. Серед них, зокрема, кальцій, магній, цинк тощо. У здорової людини кількість цих елементів повинна відповідати певній нормі. Так, для прикладу норма заліза в організмі людини дорівнює масі невеликого цвяха, тобто 4 грами.

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Слина

У середньому за добу наш організм виділяє стільки слини, що її вистачило б, щоб наповнити пляшку об'ємом до 0,5 л. Кількість виділеної слини залежить від нашого харчування, тому може бути й так, що денний об'єм виділеної слини може перевищити навіть 1 л.

"Не проморгайте"

У середньому людина за хвилину моргає 15 разів, тобто один раз впродовж 4 секунд. Відповідно впродовж дня ми моргаємо близько 20 тисяч разів. Звідси зрозуміло, що не беручи до уваги сон, ми перебуваємо із закритими очима 1,5 години.

Фото optic-center

Тепло нашого тіла

У процесі життєдіяльності наше тіло генерує велику кількість тепла. Наприклад, за годину ми виділяємо стільки ж енергії, скільки лампочка потужністю 100 Вт.

Кишківник на три поверхи

Найдовшою частиною нашого організму є кишківник. Так, довжина товстої та тонкої кишки разом зі шлунком становить близько 9 метрів, а це висота третього поверху.

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Бактерії у роті

Загальна кількість бактерій в роті в середньому в кожної людини становить 7,6 млрд. А це навіть більше, ніж усе населення Землі.

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Шкіра

Щодня в середньому ми втрачаємо приблизно 1 мільйон відмерлих клітин шкіри. Загалом за годину ми позбуваємося 30-40 тисяч "лусочок" шкіри, які стають частиною пилу на меблях чи інших поверхнях.

Фото tvoemisto