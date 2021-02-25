5 типових помилок бізнесу при виході на новий ринок

Вихід на новий ринок – це завжди відповідально і багатонадійно. Цей крок є серйозним у розвитку власної справи, тому дуже важливо робити все правильно, уникаючи при цьому типових помилок.

Ми допоможемо вам у цьому нелегкому завданні, тому пропонуємо ознайомитися з найбільш поширеними помилками, які роблять більшість бізнесменів під час виходу на новий ринок.

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Поспіх і неготовність компанії до розвитку

Для того, щоб підкорити новий ринок, будь-яка компанія повинна вирішити спочатку усі нагальні проблеми, оптимізувати всі процеси й налагодити чітку управлінську структуру. На перших етапах виходу на новий ринок власник бізнесу та вся команда відчують усі "мінуси", які є в компанії. Дуже важливо вміти моментально на них реагувати та все виправляти.

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Ігнорування особливостей ринку

Перед тим, як ви вирішите "виводити" компанію на новий ринок, обов'язково вивчіть усі його специфіки та особливості. Дослідіть конкурентів, проаналізуйте свої та їхні мінуси та плюси. Будьте готові до будь-якого розвитку подій, але ні в якому разі не ігноруйте усіх тонкощів, які відбуваються на новому ринку.

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Вибір невдалого часу

Ви повинні розуміти, наскільки своєчасна буде пропозиція для покупця на тому чи іншому ринку. Неправильно вивчивши ринок, який обрали для бізнесу, ви можете обрати максимально невдалий час для розвитку власної справи. Відповідно, це повпливає на фінансове становище компанії.

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Неправильний аналіз ринку

Дуже важливо вивчити усі тонкощі ринку, на який плануєте вийти. Ви повинні розуміти, що те, що працює на одному ринку може зазнати краху на іншому. Дослідіть регіональну специфіку, з'ясуйте закони та правила, які діють у відповідній сфері.

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Відсутність реклами

Реклама ваше все. Вийшовши на новий ринок без реклами, ви зробите глобальну помилку. Через відсутність реклами про вас ніхто може не дізнатися. Це повпливає на рейтинг довіри, на ваш прибуток і загалом на моральний стан усіх працівників.

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