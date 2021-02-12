5 простих порад для підвищення онлайн-продажів

Основна мета будь-якого бізнесу – отримати прибуток від продажів. Багато власників бізнесу чітко знають, що вони хочуть продавати, знають, скільки вони хочуть продати, але не завжди обирають правильний шлях для просування свого товару.

Ми вам розповімо, як зробити так, щоб ваші онлайн-продажі змінилися, потік клієнтів збільшився, а прибуток примножився.

Читайте також: Як розпочати свою справу без стартового капіталу: корисні поради

Незалежно від того, чи ви щойно відкриваєте власну справу, чи на ринку продажів декілька років, ви повинні розуміти, що успіх усіх онлайн-продажів базується на п'ятьох основних чинниках.

Грамотність

Керівник та підлеглі повинні подбати про те, щоб на сайті та всіх онлайн-майданчиках інформація, подана від імені компанії була оформлена грамотно. Варто відкоригувати всю текстову частину, виправити всі пунктуаційні, лексичні та граматичні помилки. Такі помилки у потенційних покупців можуть справити враження, що все створювалося нашвидкуруч і абияк.

Фото plerdy

Відгуки

Відгуки – це дуже потужний інструмент для підвищення продажів. Навіть ті люди, які не здійснюють покупки, завжди слухають відгуки тих, хто щось купував. Позитивні слова про компанію – це завжди стимул до покупки. Увімкнувши логіку, ви можете використати схильність людей до "масового інстинкту" і збільшити таким чином онлайн-продажі.

Цікаво: Прості способи змінити світ на краще

"Ви будете задоволені своєю покупкою або ми вам повернемо гроші назад"

Безпрограшний маркетинговий хід, який більшою мірою діє гіпнотично і робить покупців наївними. Адже багато хто вірить у те, що придбавши річ, з легкістю зможе через деякий час, у разі чого, повернути її назад. Такі рекламні вислови можуть збільшити будь-які продажі.

Фото shongames

Соціальні мережі

Віднедавна соцмережі стали не лише сайтами для розваг, а й прекрасною можливістю для заробітку. Тому, для того, щоб збільшити онлайн-продажі варто пов'язати основний сайт з різними соцмережами. У кожній соцмережі ви можете знайти своїх покупців, тому активно розвивайте усі сторінки, купуйте рекламу, створюйте якісний контент і у вас точно збільшаться кількість онлайн-продажів.

Фото marketingland

Сила відео

Для того, щоб виділятися серед своїх конкурентів, радимо створювати якісні відео з презентацією власних товарів. Не соромтеся публікувати навіть "свіжі" відеороботи. Потенційні покупці повинні бачити, що вони можуть придбати. Для сайту варто створювати відео, тривалістю не більше 3-4 хвилин. Для соцмереж – ще коротші. Можливостей є багато, тому спробуйте використовувати їх по максимуму.

Фото blogs.opera