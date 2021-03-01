5 міфів про стратегію в компанії

Багато власників малого та великого бізнесу досить часто вірять певним міфам. Через це вони легко потрапляють в непередбачувані ситуації, які шкодять бізнесу або взагалі знищують його. Дуже важливо на початку відкриття власної справи знати усі нюанси, які можуть трапитися в процесі розвитку бізнесу.

Усі міфи створені на правдивих і неправдивих фактах. Саме тому деякі міфи можуть бути дуже переконливим навіть для надзвичайно мудрих людей.

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Міф 1: довгострокова перспектива

Будь-яка стратегія в компанії більшою мірою стосується не часових рамок, а способів досягнення бажаного результату. Зокрема, мова йде про організацію роботи, джерела створення вартості, драйвери витрат тощо. Для того, щоб побудувати правильну стратегію, потрібно хвилюватися не про часові рамки, а про глибину стратегії.

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Міф 2: конкурентна перевага не працює

Конкурентність досі важлива у будь-якій сфері бізнесу. Але акцент має бути не на одній перевазі, а на декількох. Саме ці декілька особливих переваг і повинні виділяти ваш бізнес від бізнесу опонентів.

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Міф 3: великі корпорації змінюють стратегії

Багато хто впевнений в тому, що великі всесвітньо відомі компанії постійно змінюють свої стратегії та при цьому витрачають великі гроші. Проте це не так, адже дуже легко сплутати зміну стратегічного напрямку та інновації, які й приводять до певних змін.

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Міф 4: цифрова стратегія найголовніша

Навіть в епоху технологій цифрова стратегія – це не найголовніше в розвитку компанії. Будь-який бізнес – це взаємодія цифрових технологій, ІТ, фінансів, персоналу тощо. Тому важливо будувати не цифрову стратегію, а стратегію для розвитку бізнесу. Між цими поняттями велика різниця.

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Міф 5: без стратегії можна обійтися

Для розвитку бізнесу дуже важливо мати саме стратегію, яка є основою під час прийняття рішень і набору керівних принципів. Ні моторність, ні спритність, ні гнучкість не допоможуть розвивати бізнес так, як чітко продуманий план.

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