Як не потрібно знижувати вагу: дієтологиня назвала 5 поширених помилок

Люди, які прагнуть схуднути, часто роблять помилки. Іноді це призводить до зривів та віддалення такого довгоочікуваного результату.

Для того щоб цього не трапилося, має бути правильний підхід. Чого не варто робити – розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Як не слід худнути

Не треба постійно рахувати калорії та зважувати їжу

Дієтологиня уточнила, що цей метод хороший на початковому етапі, але все життя так жити не можна. Необхідно приймати їжу саме як їжу.

Не треба худнути змагальним методом

Людина не може вплинути на швидкість схуднення. Навіть якщо дві людини будуть робити одне й теж, результат буде різним. Це пов'язано з обміном речовин, досвідом схуднення та іншими факторами.

Не треба худнути через почуття провини

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Я товстий = негарний, я зірвався = я слабкий, у мене не виходить = у мене немає сили волі. Як негативні установки можуть призвести до успіху та бажання рухатися вперед, скажіть?

– пояснила Альбіна Коміссарова.

За словами дієтологині, не буває хорошої чи поганої їжі / Фото Pixabay

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Не треба худнути за ідеологією "хороші" та "погані" продукти

Не існує гарної чи поганої їжі. Вся їжа розщеплюється на молекули й в підсумку виглядає однаково. Це не означає, що потрібно харчуватися фастфудом і солодощами, але й до їжі слід ставитися спокійно.

Не треба худнути тимчасово

Багато хто худне і намагається підтримувати вагу. Це не зовсім правильно. Якщо у вас є зайва вага, слід навчитися здоровому харчуванню та здоровій харчовій поведінці. Це дозволить знизити вагу. Але далі потрібно харчуватися так, як ви навчилися.

Текст публікації Альбіни Коміссарової:

Якщо ви стежите за моїми сторіс, то бачили розбір шоу-передачі "Зважені люди", де я показувала, що конкретно там роблять не так і чим це може загрожувати. Днями я зроблю кілька розборів інших передач, а поки ще раз вам нагадаю, що точно не треба робити:

Не треба постійно рахувати калорії та зважувати їжу. Так, деяким цей метод добре підходить. Але тільки на початковому етапі. Все життя ви не зможете так існувати, рано чи пізно доведеться вчитися бачити їжу, як їжу, а не набір калорій. Це може привести до порушення харчової поведінки, аж до анорексії, булімії.

Не треба худнути змагальним методом з кимось або ставити собі цілі "стільки-то кілограмів за такий-то час". Може, для вас звучить дивно, але ми не можемо якось значимо впливати на швидкість схуднення. Ми можемо голодувати, звичайно. Але і тут рано чи пізно наздожене довгий ефект плато. Одна людина може схуднути на 3 кілограми за місяць, інша на 7 і старалися вони однаково. Просто всі ми різні, обмін речовин різний і досвід зниження ваги теж. Це може привести до того, що цілком реальні свої успіхи ви будете знецінювати заради нереальних цілей.

Не треба худнути через почуття провини. Я товстий = негарний, я зірвався = я слабкий, у мене не виходить = у мене немає сили волі. Як негативні установки можуть привести до успіху і бажанням рухатися вперед, скажіть?

Не треба худнути за ідеологією "хороші" та "погані" продукти. Такого не існує, це придумали люди, більш того, у кожного ступінь "хорошості" різна. Це все їжа, яка розщеплюється на молекули й у підсумку виглядає однаково. Звичайно, це не заклик їсти одні шоколадки та фастфуд, але ставитися до їжі спокійно і не демонізувати продукти, не боятися їх, як вогню.

Не треба худнути тимчасово. Цю звичку навряд чи скоро викорінимо. Зараз це виглядає так: у мене зайва вага – худну – підтримую. Як це має виглядати: у мене зайва вага – вчуся здоровому харчуванню та здоровій харчовій поведінці, внаслідок цього худну – продовжую харчуватися так, як навчився.