Сніданки з низьким вмістом вуглеводів: 5 смачних ідей

Правильна їжа на сніданок допоможе вам залишатися ситими та уникнути підвищення рівня цукру в крові. З цим чудово справляться низьковуглеводні продукти.

Досі не знаєте, як зробити ранок смачним та корисним? Ідеї 24 ділять простими рецептами низьковуглеводних сніданків, які точно будуть вам до вподоби.

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Сніданки з низьким вмістом вуглеводів

Йогурт з фруктами



Смачний та корисний сніданок / Фото Unsplash

Вуглеводи: 30 грамів

Йогурт багатий білком і допоможе вам довго почуватись ситими. Його можна урізноманітнити за допомогою цих продуктів. Додайте ягід, які багаті клітковиною, крапельку меду для солодкого смаку та волоських горіхів, які забезпечать потрібну кількість здорових жирів.

Смузі



Приготуйте низькокалорійне смузі / Фото Unsplash

Вуглеводи: 7 грамів

У смузі не завжди потрібно додавати фрукти та овочі багаті вуглеводами. Корисний коктейль може бути й низьковуглеводним, якщо для нього використати авокадо, шпинат та кокосове молоко. Додайте у блендер трохи ванільного порошку, арахісової пасти та вичавіть свіжий сік 1 лайма. Ваш сніданок буде містити багато поживних речовин без вуглеводів та підвищеного цукру в крові.

Овочева яєчня



Овочева яєчня – чудовий варіант для сніданку / Фото Unsplash

Вуглеводи: 4 грами

Якщо у вас з вечора у холодильнику залишилось овочі, цей рецепт допоможе їх використати та приготувати корисний сніданок. Збийте 2 яйця, додайте болгарський перець, цибулю та інші залишки. І швидкий та легкий сніданок з низьким вмістом вуглеводів готовий.

Шоколадний чіа-пудинг



Яка смакота / Фото Unsplash

Вуглеводи: 16 грамів

Цей рецепт вам точно буде до вподоби. Замочіть насіння чіа у воді, додайте какао-порошок, кокосове молоко та ванільний екстракт. Можете зробити одразу кілька порцій та зберігати їх у холодильнику.

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Низьковуглеводний салат з авокадо



Корисно та смачно / Фото Unsplash

Вуглеводи: 11 грамів

Цей чудовий сніданок забезпечить баланс калорій, білків та корисних жирів. Скрутіть ковбасу у фрикадельки та обсмажте її, додайте яйця, авокадо, помідор, цибулю, петрушку і приправте все лимонним соком.