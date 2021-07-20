Щоб цей продукт приніс вам більше користі, потрібно вміти його обирати та зберігати. Ідеї 24 ділять корисними порадами, які допоможуть правильно це робити.

Цікаво знати Некисле літо із Soplica: рецепти освіжаючих коктейлів і розіграш призів від українських блогерів

Як обирати свіжі горіхи



Ці поради допоможу вибрати свіжі горіхи / Фото Pixabay

Перед тим, як потрапити на прилавки, горіхи проходять термічні та хімічні обробки, втрачаючи свої корисні властивості. Щоб не придбати неякісний товар, варто дотримуватись цих рекомендацій:

Якщо дату та номер партії на упакуванні легко стерти, краще відмовитись від такої продукції. Вона може бути неякісною підробкою, виготовленою у неналежних умовах.

на упакуванні легко стерти, краще відмовитись від такої продукції. Вона може бути неякісною підробкою, виготовленою у неналежних умовах. Колір горіхів має бути однорідний, без жовтих та чорних плям. Кольорові вкраплення можуть свідчити про наявність цвілі.

має бути однорідний, без жовтих та чорних плям. Кольорові вкраплення можуть свідчити про наявність цвілі. Надавайте перевагу покупці горіхів у шкаралупі. Вона повинна бути рівною і без пошкоджень, а сам горіх – важким.

Вона повинна бути рівною і без пошкоджень, а сам горіх – важким. При купівлі горіхів у шкаралупі їх треба потрясти. Якщо чуєте стук – горіхи старі.

– горіхи старі. Якщо ви все ж вирішили придбати очищені горішки, то знайдіть продукцію у пакуванні та цільними шматочками.

та цільними шматочками. Купуйте горіхи в невеликій кількості. Візьміть стільки продукту, скільки ви з'їсте за кілька тижнів.

Як розслабитись після важкого дня? Запроси друзів на келих Zubrowka.

Як правильно зберігати горіхи

Термін придатності горіхів залежить від багатьох факторів. Обробка, температура та умови зберігання мають дуже важливе значення. Розповідаємо, як правильно зберігати горіхи.

У герметичних контейнерах



Зберігайте горіхи у правильному посуді / Фото Wral

Щоб зберегти горіхи свіжими надовше, помістіть їх у спеціальні герметичні контейнери. Це також допоможе вберегти мигдаль та волоські горіхи від сторонніх запахів, які вони здатні поглинати.

До теми Як правильно заморозити кріп на зиму: лише перевірені способи

У прохолодному і сухому місці

Якщо поличка з горіхами у вас знаходиться над газовою плитою, рекомендуємо це змінити. Горіхи у теплому середовищі та при високих температурах швидше псуються.

Прогрійте горіхи в духовці



Поверніть горіхам смак за допомогою цього способу / Фото Pinterest

Якщо у горіхів закінчується термін придатності, і ви хочете продовжити їм життя – скористайтеся духовкою. Поставте продукт у розігріту піч на кілька хвилин, це допоможе повернути смак.