У що пограти на вихідних: 4 короткі відеоігри, які можна пройти за вікенд

Джерело:24 канал
Не у всіх геймерів є безліч часу на проходження "великих" ігор в яких лише основний сюжет подекуди займає до 70 годин реального часу. Якщо ж ви хочете знайти коротеньку гру з якою можна "розібратися" за вихідні та не пожалкувати про витрачений час – наша добірка стане вам у пригоді.
Олімпійський принцип: "швидше, вище, сильніше" не діє у світі відеоігор, зокрема це стосується "довжини" проєктів. Часто гра, яку можна пройти за короткий час принесе набагато більше задоволення, аніж розтягнутий на кілька десятків годин сюжет чи геймплей.
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Обкладинка гри Ori and the Will of the Wisps / зображення xbox.com
Однією з найбільших чеснот цієї гри є неперевершена візуальна складова. Ori and the Will of the Wisps продовжує традиції першої частини та знову приголомшує надзвичайно красивим світом, де кожна локація – окремий витвір мистецтва. Приголомшливі візуальні ефекти в купі з блискучим музичним супроводом створюють неймовірну атмосферу, яка ідеально підходить, щоб "відпочити" душею у цій грі, а зворушлива історія не залишить байдужим нікого.
Трейлер гри Ori and the Will of the Wisps
До того ж за чудовою візуальною складовою, плавною анімацією та доброзичливим для дітей середовищем криється класичний платформер з цікавим геймплеєм, безліччю здібностей та головоломок. Попри те, що подекуди це досить складна гра, всі її чесноти з лихвою перекривають будь-які складнощі, які можуть виникнути під час проходження.
Обкладинка гри Superhot / зображення microsoft.com
Якщо ж ви бажаєте відчути себе кимось на кшталт Джона Уіка та розправлятися з низками ворогів різноманітними способами – Superhot ваш вибір. Нехай вас не лякає простота графічного виконання, адже через 5–10 хвилин проведених в грі вам вже навіть буде подобатися те як опоненти буквально розлітаються на друзки після ваших пострілів чи ударів.
Трейлер гри Superhot
Геймплей гри можна назвати доволі елементарним, адже вам належить просто рівень за рівнем знищувати усіх ворогів на локації. Проте досить цікава історія, різноманіття способів розправи над суперниками та бажання поставити якомога "кращий" час подолання локацій не дадуть цій грі вам набриднути.
Обкладинка гри Late Shift / зображення progamer
Ця гра ідеально підійде тим, хто максимально не бажає виконувати якісь складні комбінації дій, стріляти в ворогів, брати участь в перегонах чи таке подібне та зацікавлений лише у якісному сюжеті, адже це, по суті, інтерактивний фільм (жанр FMV). Як і заведено в іграх цього жанру, гравець переглядає відзняті відеоролики та, коли гра цього вимагає, натискає потрібні клавіші чи обирає репліки.
Трейлер гри Late Shift
Сюжет розповідає про звичайного студента, який підробляє нічним сторожем на стоянці та потрапляє в заручники до грабіжників. Неочікувано герой вирішує допомогти власним викрадачам у пограбуванні аукціону. Подальші дії вже залежать від вас. Особливістю гри є те, що кожен вибір важливий, адже саме ви вирішуєте як розгорнеться сюжет та яким буде фінал. Саме це й зумовлює великий простір для повторних проходжень, адже ви можете робити все буквально так само як і минулого разу, але відповісти на якесь питання по-іншому і це в корені змінить історію гри. Повірте, вона не дасть вам занудьгувати.
Обкладинка гри Resident Evil 3 / зображення plati.market
У тому разі, якщо вас не цікавлять інді-проєкти чи платформери, то маємо для вас і ААА гру, адже "все нове – це добре забуте старе". Саме так подумали розробники культової Resident Evil 3 та зробили добротний ремейк класики.
Трейлер гри Resident Evil 3 (2020)
Як і в оригіналі вам належить навідатись до Ракун сіті та розібратися з його "невиличкими" проблемами, на кшталт здорованя Немезіса, попутно захопивши вакцину від зомбі-вірусу. На відміну від класики, версія 2020 року більше схильна до жанру шутерів, ніж до горору. Тому економте набої, крафтіть аптечки та готуйтеся до великої кількості зомбі, які захочуть вами поласувати.