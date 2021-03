У що пограти на вихідних: 4 короткі відеоігри, які можна пройти за вікенд

Не у всіх геймерів є безліч часу на проходження "великих" ігор в яких лише основний сюжет подекуди займає до 70 годин реального часу. Якщо ж ви хочете знайти коротеньку гру з якою можна "розібратися" за вихідні та не пожалкувати про витрачений час – наша добірка стане вам у пригоді.

Олімпійський принцип: "швидше, вище, сильніше" не діє у світі відеоігор, зокрема це стосується "довжини" проєктів. Часто гра, яку можна пройти за короткий час принесе набагато більше задоволення, аніж розтягнутий на кілька десятків годин сюжет чи геймплей.

Ori and the Will of the Wisps

Обкладинка гри Ori and the Will of the Wisps / зображення xbox.com

Розробники: Moon Studios

Moon Studios Дата виходу: 11 березня 2020 року

11 березня 2020 року Платформи: PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch Середній час проходження (тут і надалі за даними порталу howlongtobeat): 11,5 годин

Однією з найбільших чеснот цієї гри є неперевершена візуальна складова. Ori and the Will of the Wisps продовжує традиції першої частини та знову приголомшує надзвичайно красивим світом, де кожна локація – окремий витвір мистецтва. Приголомшливі візуальні ефекти в купі з блискучим музичним супроводом створюють неймовірну атмосферу, яка ідеально підходить, щоб "відпочити" душею у цій грі, а зворушлива історія не залишить байдужим нікого.

Трейлер гри Ori and the Will of the Wisps

До того ж за чудовою візуальною складовою, плавною анімацією та доброзичливим для дітей середовищем криється класичний платформер з цікавим геймплеєм, безліччю здібностей та головоломок. Попри те, що подекуди це досить складна гра, всі її чесноти з лихвою перекривають будь-які складнощі, які можуть виникнути під час проходження.

Superhot

Обкладинка гри Superhot / зображення microsoft.com

Розробники: SUPERHOT Team

SUPERHOT Team Дата виходу: 25 лютого 2016 року

25 лютого 2016 року Платформи: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch Середній час проходження: 2,5 години

Якщо ж ви бажаєте відчути себе кимось на кшталт Джона Уіка та розправлятися з низками ворогів різноманітними способами – Superhot ваш вибір. Нехай вас не лякає простота графічного виконання, адже через 5–10 хвилин проведених в грі вам вже навіть буде подобатися те як опоненти буквально розлітаються на друзки після ваших пострілів чи ударів.

Трейлер гри Superhot

Геймплей гри можна назвати доволі елементарним, адже вам належить просто рівень за рівнем знищувати усіх ворогів на локації. Проте досить цікава історія, різноманіття способів розправи над суперниками та бажання поставити якомога "кращий" час подолання локацій не дадуть цій грі вам набриднути.

Late Shift

Обкладинка гри Late Shift / зображення progamer

Розробники: CtrlMovie

CtrlMovie Дата виходу: 18 квітня 2017 року

18 квітня 2017 року Платформи: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch Середній час проходження: 1,5 години

Ця гра ідеально підійде тим, хто максимально не бажає виконувати якісь складні комбінації дій, стріляти в ворогів, брати участь в перегонах чи таке подібне та зацікавлений лише у якісному сюжеті, адже це, по суті, інтерактивний фільм (жанр FMV). Як і заведено в іграх цього жанру, гравець переглядає відзняті відеоролики та, коли гра цього вимагає, натискає потрібні клавіші чи обирає репліки.

Трейлер гри Late Shift

Сюжет розповідає про звичайного студента, який підробляє нічним сторожем на стоянці та потрапляє в заручники до грабіжників. Неочікувано герой вирішує допомогти власним викрадачам у пограбуванні аукціону. Подальші дії вже залежать від вас. Особливістю гри є те, що кожен вибір важливий, адже саме ви вирішуєте як розгорнеться сюжет та яким буде фінал. Саме це й зумовлює великий простір для повторних проходжень, адже ви можете робити все буквально так само як і минулого разу, але відповісти на якесь питання по-іншому і це в корені змінить історію гри. Повірте, вона не дасть вам занудьгувати.

Resident Evil 3 (2020)

Обкладинка гри Resident Evil 3 / зображення plati.market

Розробники: M-Two, Red Works

M-Two, Red Works Дата виходу: 3 квітня 2020 року

3 квітня 2020 року Платформи: PC, Xbox One, PS 4

PC, Xbox One, PS 4 Середній час проходження: 6 годин

У тому разі, якщо вас не цікавлять інді-проєкти чи платформери, то маємо для вас і ААА гру, адже "все нове – це добре забуте старе". Саме так подумали розробники культової Resident Evil 3 та зробили добротний ремейк класики.

Трейлер гри Resident Evil 3 (2020)

Як і в оригіналі вам належить навідатись до Ракун сіті та розібратися з його "невиличкими" проблемами, на кшталт здорованя Немезіса, попутно захопивши вакцину від зомбі-вірусу. На відміну від класики, версія 2020 року більше схильна до жанру шутерів, ніж до горору. Тому економте набої, крафтіть аптечки та готуйтеся до великої кількості зомбі, які захочуть вами поласувати.