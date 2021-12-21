Просто и изысканно: 7 идей подсвечников, которые можно сделать дома
Источник:24 канал
Свечи – это декор, который всегда добавляет дому тепла и уюта. Кроме того, они предоставляют безграничное поле для творчества, ведь вариаций применения – множество!
Если вам надоели банальные идеи, предлагаем рассмотреть 7 необычных подсвечников. Такие украшения дополнят любой интерьер.
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Нестандартные идеи
1. Перевернутые бокалы
Перевернутые бокалы / Фото Pinterest
Оказывается, бокалы можно использовать не только по прямому назначению. Все просто: наполните их выбранными украшениями, переверните вверх дном и поставьте сверху свечи. Такой способ декорирования определенно заслуживает внимания.
2. Бутылка с веточкой
Бутылка с веточкой / Фото Pinterest
Вам понадобится прозрачная бутылка, вода, веточка розмарина и тонкая свеча. Минимум усилий и затрат! А результат точно не оставит равнодушным ни одного гостя вашего дома.
3. Ваза с веточками
Ваза стеклянная с веточками / Фото Pinterest
Такой подсвечник станет гармоничным дополнением загородного дома в лесной местности. Возьмите прозрачную вазу, уложите в нее деревянные веточки и поставьте свечу. Выглядит удивительно стильно!
4. Баночка с кофейными зернами
Украшенная баночка / Фото Pinterest
Используйте трафарет и краску любого цвета. Оставшийся неокрашенный рисунок послужит "окошечком" для яркого сияния. Засыпьте внутрь кофейные зерна и поставьте в них свечу.
5. Снежные бокалы
Снежные бокалы / Фото Pinterest
Красота в простоте, не правда ли? Достаньте из шкафа старые бокалы, расставьте их в хаотическом порядке на поднос, положите внутрь свечи и слегка "припорошите снегом" из аэрозоля. Вуаля!
6. Вазы, наполненные водой
Вазы, наполненные водой / Фото Pinterest
Невероятно эстетичный декор, в основе которого прозрачная ваза, камни, вода, цветок и свеча. Лучше выбрать вазы разной высоты, рассмотрите также скошенные верхушки. Таким образом у вас получится эффектная асимметричная композиция.
7. Подсвечник с шишками
Подсвечник с шишками / Фото Pinterest
Для этого способа подойдет любой прозрачный сосуд. Засыпьте в него немного декоративных камней, положите несколько шишек и вставьте свечу. Готово!Не знаете, чем заняться на выходных? Приготовьте вкусный попкорн, зовите друзей на киновечер и смотрите фильмы в безупречном качестве на OLL.TV – с таким комбо вы точно не заскучаете.
Ваза стеклянная с веточками / Фото Pinterest
Такой подсвечник станет гармоничным дополнением загородного дома в лесной местности. Возьмите прозрачную вазу, уложите в нее деревянные веточки и поставьте свечу. Выглядит удивительно стильно!