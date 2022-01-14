На вкус, как баунти: кокосовые батончики в шоколаде без выпечки
Источник:chocolate covered katie
Эти домашние кокосовые батончики обладают толстой шоколадной оболочкой, а по вкусу напоминают баунти. А самое главное, что рецепт вкусностей легкий и без выпечки.
Общее время приготовления вкусностей: 20 минут, порций примерно 12 – 14. Ваши дети точно полюбят это лакомство и забудут о вредных магазинных конфетах.
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Кокосовые батончики в шоколаде без выпечки
Рецепт батончиков без выпечки / Фото chocolate covered katie
Ингредиенты:
- 1 стакан несладкого измельченного кокоса;
- 1 столовая ложка чистого кленового сиропа или меда;
- 2 столовых ложки кокосового масла;
- полчайной ложки чистого экстракта ванили;
- щепотка соли;
- 90 г шоколадной стружки;
- 1 чайная ложка растительного масла по желанию.
Приготовление
Перемешайте первые 5 ингредиентов. Застелите тарелку восковой или пергаментной бумагой. Сформируйте руками из смеси котлетки, а затем заморозьте до крепости.
Если смесь слишком липкая, чтобы приготовить котлеты, уложите ее в миску и заморозьте всего на несколько минут, пока она не станет достаточно жесткой.
Шоколадные батончики, напоминающие баунти / Фото chocolate covered katie
Тщательно растопите шоколадную стружку. Окуньте батончики в шоколад, а затем снова заморозьте до отверждения. Остатки батончиков лучше хранить в холоде.Обратите внимание! Автору десерта нравится добавлять необязательную 1 чайную ложку растительного или кокосового масла перед растопкой, так как так получается более гладкий шоколадный соус, который легче покрывает батончики и позволяет использовать меньше соуса в целом.
Домашние батончики: видео