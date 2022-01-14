На вкус, как баунти: кокосовые батончики в шоколаде без выпечки

Эти домашние кокосовые батончики обладают толстой шоколадной оболочкой, а по вкусу напоминают баунти. А самое главное, что рецепт вкусностей легкий и без выпечки.

Общее время приготовления вкусностей: 20 минут, порций примерно 12 – 14. Ваши дети точно полюбят это лакомство и забудут о вредных магазинных конфетах.

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Кокосовые батончики в шоколаде без выпечки



Рецепт батончиков без выпечки / Фото chocolate covered katie

Ингредиенты:

1 стакан несладкого измельченного кокоса;

1 столовая ложка чистого кленового сиропа или меда;

2 столовых ложки кокосового масла;

полчайной ложки чистого экстракта ванили;

щепотка соли;

90 г шоколадной стружки;

1 чайная ложка растительного масла по желанию.

Приготовление

Перемешайте первые 5 ингредиентов. Застелите тарелку восковой или пергаментной бумагой. Сформируйте руками из смеси котлетки, а затем заморозьте до крепости.

Если смесь слишком липкая, чтобы приготовить котлеты, уложите ее в миску и заморозьте всего на несколько минут, пока она не станет достаточно жесткой.



Шоколадные батончики, напоминающие баунти / Фото chocolate covered katie

Тщательно растопите шоколадную стружку. Окуньте батончики в шоколад, а затем снова заморозьте до отверждения. Остатки батончиков лучше хранить в холоде.

Автору десерта нравится добавлять необязательную 1 чайную ложку растительного или кокосового масла перед растопкой, так как так получается более гладкий шоколадный соус, который легче покрывает батончики и позволяет использовать меньше соуса в целом.

Домашние батончики: видео