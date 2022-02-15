Как весело провести время с семьей: идеи для развлечений

Проведение общего времени на улице – бесценные воспоминания и яркие эмоции для всей семьи. Занятий и игр существует множество. О самых интересных рассказываем в материале.

Многочисленные исследования показали, что времяпрепровождение на улице может помочь снизить уровень кортизола (он же стресс). Остальные исследования связывают деятельность на свежем воздухе с улучшением когнитивных способностей.

И еще больше исследований показали, что время на свежем воздухе может помочь предотвратить близорукость у детей. Если вы ищете творческие способы провести время на улице большой семьей, начните с этого списка идей.

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Рисуйте мелом

Возьмите ведро тротуарного мела и поезжайте на тихую улицу, в местный парк и другие места. Поиграйте в крестики-нолики, нарисуйте семейный портрет или устройте веселое состязание, кто сможет нарисовать самый нелепый рисунок.



Как провести время на улице с семьей / Фото Unsplash

Посадите семейный сад

Мало что доставляет большее удовольствие, чем наблюдать, как оживает сад. Семьей выбирайте разнообразные растения, затем обработайте участок почвы и высадите свой сбор.

Как бонус, сады – это отличный способ научить детей любому возрасту ответственности. Вы можете продолжать работу в нем много лет.

Покатайтесь на роликах, коньках или велосипеде

В дополнение к ходьбе, организуйте прогулку на роликах, коньках или велосипеде. Организуйте все так, чтобы каждый смог выбрать то, что хочет.



Коньки – еще одна замечательная идея / Фото Unsplash

Посетите приют с животными

Во многих городах есть спасательные заведения, приюты для кошек, птиц или даже лошадей. Посещение такого заведения не только перезагружает семью, но и учит быть заботливыми и участливыми.

Примите участие в дружеских семейных соревнованиях

Планируйте целый день дружеских семейных состязаний на свежем воздухе! Разделите свою семью на две команды и начните играть! Это могут быть состязания с обручем, полосой препятствий, перетягиванием каната и другое.

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