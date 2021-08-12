Как удержать вес: 5 пунктов, которые позволят навсегда сохранить форму

Получить результат от работы над собой – заветная цель многих людей. Однако важно удержать вес на долгие годы.

Иногда это нелегко сделать, но все же возможно. Как сохранить свой результат после похудения – рассказали специалисты Клиники диетологии Самойленко.

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На самом деле работа над собой и своим телом – это дело, которое в большинстве случаев требует осознанности, психоэмоционального равновесия и собственной ответственности за все действия в этом направлении. И вот заветная цель по весу достигнута,

– отметили диетологи.

Как сохранить результат

Получение энергии = расходы

Первое правило – физическая активность. Она должна стать обязательной составляющей вашей жизни. По словам специалистов, при развитой мышечной ткани процесс жиросжигания происходит эффективнее. Нагрузку выбирайте на свой вкус – ходьба, бег, плавание, велоспорт и др.

Научитесь культуре еды

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Наслаждайтесь вкусом, ароматом и консистенцией. Пережевывайте каждый кусок медленно, чтобы мозг почувствовал, что вы едите. Питаться нужно сбалансировано, полноценно и разнообразно, однако не забывайте об определенной системе.

Питайтесь правильно и забудьте о подъедании в течение дня / Фото Pixabay

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Напитки

Не забывайте, что кофе, чай и другие напитки – это тоже еда. Выбирайте обычную воду.

Запреты

Если вам хочется любимое блюдо – позвольте себе это, даже если оно не очень здоровое. Главное – не заедайте стресс.

Вечернее время

Освобождайте вечер для себя – готовьтесь ко сну, восстанавливайтесь и отдыхайте. Для этого не переедайте, чтобы чувствовать себя легко.

И последнее. Не ориентируйтесь на "похудеть к лету", "к весне", "до свадьбы" и тому подобное. Держите свое здоровье уже сейчас и в своих руках,

– подчеркнули диетологи.

Правильные привычки позволят всегда быть в прекрасной форме / Фото Pixabay