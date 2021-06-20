Все секреты первого впечатления: с вами захочет общаться даже мизантроп

Представьте, что у вас всего пара секунд, чтобы выгодно себя подать. Что вы станете делать? Ведь первое впечатление – решающее. Именно от него зависит, в каком ключе пойдет ваше дальнейшее общение с человеком (и пойдет ли вообще).

Специалисты успешного коммуницирования уже дали ответ на извечный вопрос. Как нравиться другим, оставаясь собой, – узнаете прямо сейчас.

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Как составить приятное впечатление

"Нет" излишней суете



Отбросьте все волнения и будьте собой / Фото Unsplash

Не стоит показывать свое волнение, ведь оно часто заставляет говорить быстро и невнятно. Следите за движениями и языком.

Будьте собой

Ведите себя естественно, не пытайтесь вынужденно нравиться другим. Вашу неискренность точно увидит собеседник.

Смотрите в глаза



Смотрите на собеседника / Фото Unsplash

Смелый и уверенный взгляд вызывает больше доверия. Визуальный контакт очень важен, а взгляд в пол точно не пойдет вам на пользу.

Запоминайте имена

Чтобы достичь своей цели, нужно не только много работать, но и уметь правильно отдыхать. И лучше всего это делать в компании друзей за рюмкой охлажденной Zubrowka Czarna.

К новым знакомым рекомендуем обращаться по имени. Таким образом вы сразу вызовете положительную эмоцию у собеседника, ведь всегда приятно, когда люди не спрашивают несколько раз ваше имя.

Поиск общих тем



Найдите общие темы для разговора / Фото Unsplash

В разговоре старайтесь найти темы, которые интересны не только вам, но и вашему собеседнику. Чем больше у вас общего с человеком – тем больше вы будете ему нравиться.

Будьте открытыми

То, как вы стоите или сидите, имеет значение. Старайтесь избегать закрытых поз, не скрещивайте руки и ноги, не сутультесь. Будьте открытыми, садитесь напротив человека, с которым общаетесь.

Будьте искренними



Улыбайтесь искренне / Фото Unsplash

Ваша улыбка должна быть искренней. Если вам не смешно, то лучше не пытайтесь делать вид, что вам весело. Настоящую улыбку всегда транслирует все лицо, а не только губы.

Задавайте вопросы

Дайте собеседнику почувствовать ваш интерес. Так у него появится возможность рассказать о себе. Делайте это искренне, будьте включенными в разговор и внимательно слушайте.

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Будьте тактичными

Избегайте личных и резких вопросов. Возраст, семейное положение или финансовый доход вашего нового знакомого не должны вас интересовать. Если начать с них новое знакомство –вряд ли оно будет успешным.

Осторожно с духами



Не переусердствуйте с духами / Фото Unsplash

Ваш любимый запах необязательно должен понравиться всем, поэтому не стоит привлекать излишнее внимание к себе таким образом. К тому же, у собеседника духи могут вызвать аллергию, поэтому используйте их в меру.