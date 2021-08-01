Как убрать жир с ягодиц, бедер и ног: самый эффективный способ
Источник:инстаграм Екатерины Медушкиной
Жир на бедрах, ногах и ягодицах – проблема, с которой сталкиваются миллионы женщин. Они регулярно сидят на диетах, чтобы избавиться от лишнего.
Однако нужен комплексный подход – только он позволит решить проблему. Как правильно подойти к решению вопроса – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Причины появления лишнего жира
Многие думают, что толстые ноги им достались по наследству, но это не так. Если и мама, и бабушка были полными, это лишь говорит о передающейся из поколения в поколение культуре питания, которая сделала вас "весовым инвалидом" (это поправимо),
– отметила Медушкина.
По ее словам, девушки также считают, что вес, набранный после родов, – это гормоны, от которых не избавиться. Эксперт подчеркнула, что гормональный фон зависит от питания.Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!
Ряд женщин считает, что массивные ноги – это возрастное, забыв о том, что снизили физическую активность и стали иначе питаться.
Комплексный подход поможет убрать жир / Фото Pixabay
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Как избавиться от жира на теле
"Тяжелый низ" – проблема, которую может решить только похудение. Для этого нужно тратить калорий больше, чем потребляется. Комплексный подход поможет избавиться от лишнего жира:
- Создайте дефицит калорий (минус 20% от суточной нормы) и соблюдайте БЖУ (белки, жиры, углеводы).
- Выполняйте 2 – 3 тренировки в неделю на общее жиросжигание и 1 – 2 на локальные проблемные зоны.
- Добавьте уходовые процедуры.