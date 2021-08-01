Как убрать жир с ягодиц, бедер и ног: самый эффективный способ

Жир на бедрах, ногах и ягодицах – проблема, с которой сталкиваются миллионы женщин. Они регулярно сидят на диетах, чтобы избавиться от лишнего.

Однако нужен комплексный подход – только он позволит решить проблему. Как правильно подойти к решению вопроса – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Причины появления лишнего жира

Многие думают, что толстые ноги им достались по наследству, но это не так. Если и мама, и бабушка были полными, это лишь говорит о передающейся из поколения в поколение культуре питания, которая сделала вас "весовым инвалидом" (это поправимо),

– отметила Медушкина.

По ее словам, девушки также считают, что вес, набранный после родов, – это гормоны, от которых не избавиться. Эксперт подчеркнула, что гормональный фон зависит от питания.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с " Тая "!

Ряд женщин считает, что массивные ноги – это возрастное, забыв о том, что снизили физическую активность и стали иначе питаться.

Комплексный подход поможет убрать жир / Фото Pixabay

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Как избавиться от жира на теле

"Тяжелый низ" – проблема, которую может решить только похудение. Для этого нужно тратить калорий больше, чем потребляется. Комплексный подход поможет избавиться от лишнего жира: