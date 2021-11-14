Ракурс решает все: 5 простых советов, как сделать себя выше

Тиктокерша поделилась, как с помощью смартфона и простых трюков удлинить фигуру на фото. В коротком видео девушка рассказала, что сделает ваше фото идеальным.

Популярная бьюти-тиктокерша Роксана поделилась секретами удачного фото для соцсетей. 5 советов девушки могут помочь выглядеть выше на фотографиях.

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В коротком клипе Роксана наглядно объясняет, как зрительно стать выше.

Подберите монохромный образ



Девушка предлагает подбирать одежду одинакового цвета – она визуально уменьшит объем и подтянет фигуру.

Выберите монохромную одежду, чтобы ничто не нарушило ваш силуэт,

– сказала Роксана.

Подбирайте вещи одного цвета / Скриншот с видео Роксаны

Не стойте прямо к камере

Тиктокерша рекомендует повернуться на 45 градусов относительно камеры телефона. Также Роксана посоветовала поставить ногу поближе к камере – она удлинит силуэт.

Повернитесь боком к камере / Скриншот с видео Роксаны

Делайте фотографии из нижнего угла

Роксана отмечает, что фото с нижнего ракурса зрительно удлинят тело.

Делайте свои фотографии из нижнего угла. Это заставит вас выглядеть выше,

– сказала девушка.

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Включите широкоугольный объектив

Если у вас iPhone или телефон с широкоугольным объективом, смело используйте эту функцию – она помогает выглядеть выше на фотографиях.

Откройте стандартную камеру и нажмите опцию 0,5-кратного зума. Режим позволяет удлинить тело и сделать его более стройным.

Включите широкоформатный объектив на телефоне / Фото Android Autority

Настройте фото в инстаграмме

Девушка поделилась, как она меняет перспективу на фото благодаря функции инстаграма.

Вам нужно загрузить свою фотографию в программу Instagram и настроить перспективу, нажав функцию "Выровнять",

– рассказала она.

По словам тиктокерши, нужно прокрутить колесико настройки, чтобы ваши ноги выглядели ближе к камере.