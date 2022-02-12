Как приготовить сытную и скорую запеканку из спагетти: ею можно накормить всю семью

Если вы ищете новые способы более быстрого приготовления спагетти, попробуйте сделать эту запеканку. От нее будут в восторге все ваши родные.

Спагетти – это самый лучший вариант обеда, когда у вас не хватает времени. Это еда быстрого приготовления, очень вкусная и питательная. Попытайтесь поэкспериментировать и приготовьте из нее замечательную запеканку в духовке.

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Запеканка на основе спагетти

Ингредиенты:

500 граммов спагетти;

2 столовые ложки измельченного чеснока;

1 стакан нарезанного лука;

1 стакан нарезанного болгарского перца;

650 г томатной пасты;

2 столовых ложки свежего базилика;

1 стакан воды;

1 – 2 столовые ложки оливкового масла;

1 стакан тертого творога пармезан;

1 стакан измельченного сыра гауда или моцарелла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов, прежде чем начать готовить блюдо. В прямоугольную стеклянную или керамическую форму для запекания выложите все макароны. Разложите их так, чтобы кусочки спагетти не лежали друг на друге и могли равномерно приготовиться. Налейте оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.

К макаронам добавьте чеснок, лук и томатное пюре. Поверх остальных ингредиентов выложите перец и базилик. Вы также можете добавить свежие листья орегано или несколько веточек розмарина.

Налейте воду так, чтобы спагетти полностью покрылось. То есть примерно до половины формы для выпечки. Осторожно смешайте воду с томатным соусом и остальными ингредиентами.

Сверху добавьте обильный слой сыра пармезан. Тогда еще слой любого твердого сыра можно использовать моцареллу или даже гауду. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 10 минут . Затем выключите духовку и немного откройте дверцу. Оставьте макароны еще на 5 минут.

Подавать можно со свежайшим салатом и порцией мяса. Приятного аппетита!



Вкусная запеканка из спагетти / Фото 5-Minute Crafts

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