Как приготовить сытную и скорую запеканку из спагетти: ею можно накормить всю семью
Источник:5-Minute Crafts
Если вы ищете новые способы более быстрого приготовления спагетти, попробуйте сделать эту запеканку. От нее будут в восторге все ваши родные.
Спагетти – это самый лучший вариант обеда, когда у вас не хватает времени. Это еда быстрого приготовления, очень вкусная и питательная. Попытайтесь поэкспериментировать и приготовьте из нее замечательную запеканку в духовке.
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Запеканка на основе спагетти
Ингредиенты:
- 500 граммов спагетти;
- 2 столовые ложки измельченного чеснока;
- 1 стакан нарезанного лука;
- 1 стакан нарезанного болгарского перца;
- 650 г томатной пасты;
- 2 столовых ложки свежего базилика;
- 1 стакан воды;
- 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 стакан тертого творога пармезан;
- 1 стакан измельченного сыра гауда или моцарелла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов, прежде чем начать готовить блюдо. В прямоугольную стеклянную или керамическую форму для запекания выложите все макароны. Разложите их так, чтобы кусочки спагетти не лежали друг на друге и могли равномерно приготовиться. Налейте оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.
К макаронам добавьте чеснок, лук и томатное пюре. Поверх остальных ингредиентов выложите перец и базилик. Вы также можете добавить свежие листья орегано или несколько веточек розмарина.
Налейте воду так, чтобы спагетти полностью покрылось. То есть примерно до половины формы для выпечки. Осторожно смешайте воду с томатным соусом и остальными ингредиентами.
Сверху добавьте обильный слой сыра пармезан. Тогда еще слой любого твердого сыра можно использовать моцареллу или даже гауду. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 10 минут . Затем выключите духовку и немного откройте дверцу. Оставьте макароны еще на 5 минут.
Подавать можно со свежайшим салатом и порцией мяса. Приятного аппетита!
Вкусная запеканка из спагетти / Фото 5-Minute Crafts