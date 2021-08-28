Как правильно жарить, варить и готовить продукты на пару, чтобы они не теряли полезные вещества

Все давно знают, что еду лучше не жарить, а варить, ведь тогда не нужно добавлять масло, которое увеличивает калорийность блюда. Но при варке мы также уменьшаем пользу продукта. Подготовили универсальные советы, которые помогут сохранить полезные свойства овощей при любом способе приготовления.

Нутрициолог Екатерина Тихонова рассказала, как правильно жарить, варить или готовить на пару продукты с минимальной потерей полезных веществ.

Это интересно: Сколько макарон съедают украинцы и как выбрать качественный продукт

Крахмалистые продукты (зерновые, макаронные изделия, картофель, свеклу, морковь, батат, тыкву) нужно варить.

В рекомендациях к некоторым диет часто можно встретить, что гречку или рис нужно замачивать на ночь, а затем есть сырыми. Не делайте так, потому что в составе этих круп является крахмал, который в сыром виде нашим организмом не усваивается. Лучше нагрейте ту же гречку или рис в воде до 50 – 60 градусов, этот углевод разбухнет и станет доступен нашему организму.

Крупы лучше запаривать в термосе, заливая на несколько часов подсоленной горячей водой.

Варить овощи лучше с кожурой в подсоленной воде, тогда максимально сохранятся питательные вещества. А еще лучше – варить их на пару, тогда "вымываться" минералы и витамины будут только с поверхностного слоя овощей.

Как готовить мясо и рыбу

Кто бы мог подумать, что когда мы варим мясо или рыбу, у них останется меньше белка и больше жира, чем после обжаривания. Объясняется это довольно просто: в процессе варки часть белков в составе мяса переходит в бульон, тогда как при жарке образуется корочка, препятствующая потере питательных элементов. А поскольку мы жарим мясо при температуре 180 градусов, а варим только при 100, то при обжаривании продуктов на сковороде из них вытапливающимся больше жира, чем в процессе их отваривание в кастрюле.



Жарить лучше на тефлоновой сковороде или сковороде-гриль, чтобы не добавлять больше жира / unsplash

Как сохранить максимум пользы в продуктах во время приготовления

Совет 1

Лучше жарить на тефлоновой сковороде или сковороде-гриль, чтобы не добавлять больше жира.

Чтобы во время жарки в овощах сохранилось как можно больше полезных веществ, нужно свести к минимуму их контакт с раскаленной сковородкой. Поэтому если вы хотите жарить, помните: чем меньше времени вы будете готовить и чем меньше будет температура, тем больше пользы сохранится в овощах. Лучше быстро обжарить овощи с большим количеством масла, чем долго их готовить на раскаленной сковородке.

Совет 2

Если продукты очень долго варить в большом количестве воды, то полезные вещества из них или разрушаются, или "вымываются" и остаются в воде. Поэтому главное правило – не варить овощи слишком долго. Оставьте их в состоянии "аль-денте" и тогда они сохранят много витаминов, клетчатки и минеральных веществ, которые необходимы нашему организму. А некоторые овощи достаточно просто подогреть в готовом бульоне.

Совет 3

Минимально теряют питательные вещества продукты тогда, когда их тушить или запекать.

Польза от приготовления овощей паровым способом очевидна – этот метод позволяет сохранить максимальное количество витаминов. В этом случае продукты готовятся на пару, не касаясь раскаленной поверхности или большого количества воды, которая "вымывает" полезные вещества. В результате овощи сохраняют свою текстуру, яркий цвет и витамины.

Читайте также Диетолог разрушил популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.



Как правильно готовить продукты / Фото instagram

Текст публикации Екатерины Тихоновой:

Крахмалистые продукты (зерновые, макаронные изделия, картофель, свекла, морковь, батат, тыква) нужно варить. В некоторых "диетах" рекомендуют замачивать гречку или рис на ночь, а затем есть сырыми. Не делайте так, потому что в составе этих круп содержится крахмал, который в сыром виде нашим организмом не усваивается. Но следует нагреть ту же гречку или рис в воде до 50 – 60 градусов, этот углевод разбухнет и станет доступен нашему организму. Крупы лучше запаривать в термосе, заливая на несколько часов подсоленной горячей водой.

Если вы варите овощи, то лучше всего варить их неочищенными, в кожуре, помещая в кипящую подсоленную воду, чтобы максимально сохранить питательные вещества. А еще лучше – варить их на пару, тогда экстрагирования (удаления) минералов и витаминов идет только с поверхностного слоя овощей.

С мясом и рыбой тоже не все просто! Когда мы варим, в них останется меньше белка и больше жира, чем после обжаривания! Вот вам и полезное вареное мясо. Объясняется это довольно просто: в процессе варки часть белков в составе мяса переходит в бульон, тогда как при жарке образуется корочка, препятствующая потере питательных элементов. А поскольку мы жарим мясо при температуре 180 градусов, а варим только при 100, то при обжаривании продуктов на сковороде из них вытапливающимся больше жира, чем в процессе их отваривание в кастрюле. Безусловно, лучше жарить на тефлоновой или сковороде-гриль, чтобы не "добавлять" дополнительный жир.