Как правильно заморозить хлеб, чтобы он был максимально свежим

Свежий хлеб, который не содержит консервантов, портится через 5 – 7 дней. Однако выпечка может быть свежей гораздо дольше, если уметь правильно ее заморозить.

Заморозить хлеб – это отличное решение, когда доесть его уже никто не может. В материале мы расскажем, какой хлеб подходит для замораживания и как это делать правильно.

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Виды хлеба, подходящие для замораживания

Для замораживания подходят практически любые виды хлеба, а также булочки, пироги и бутерброды.

Однако не рекомендуют замораживать хлеб с жесткой хрустящей корочкой, например, багеты или чабату. После размораживания этот вид хлеба потеряет свою свежесть и не будет таким хрустящим.

Как замораживать хлеб

Оставьте хлеб остыть, если вы его только что испекли или купили в пекарне. Нарежьте кусочками. Если вы собираетесь заморозить булочки или мафины, отделите их друг от друга.

Заверните каждый кусочек, мафин или булочку в полиэтиленовую плёнку. Положите их в толстый пакет с молнией. Постарайтесь выжать максимальное количество воздуха из пакета, не нажимая на хлеб.

Приклейте на пакет наклейку с указанием вида хлеба и даты замораживания. Уложите его в морозилку.

Замораживание целого хлеба

Замораживать хлеб кусками удобно, поскольку вы можете разморозить столько хлеба, сколько вам нужно.

Однако вы можете заморозить весь хлеб. Его лучше обернуть двумя слоями пищевой пленки.



Как заморозить целый хлеб / Фото 5-Minute Crafts

Сколько можно хранить хлеб в морозильнике

Хлеб может храниться в морозильной камере до 8 месяцев. Однако употреблять его рекомендуют в течение 1-2 месяцев .