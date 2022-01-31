Как правильно чистить и стирать кожаные перчатки

В основном кожаные перчатки изнашиваются из-за того, что владельцы не умеют за ними ухаживать. Идеи 24 расскажут, как правильно их мыть и стирать.

Делимся некоторыми советами, как правильно стирать кожаные перчатки. И расскажем о том, что точно делать нельзя.

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Очистка снаружи

Наденьте перчатки на руки. Это позволит лучше вымыть труднодоступные места. Слегка смочите перчатки водой. Для этого положите их на несколько секунд под проточную воду. Важно лишь немного увлажнить их, а не полностью.

Используйте для чистки брусок мягкого седлового или кремового мыла. Седло-мыло специально разработано для стирки кожаных изделий, поэтому оно – лучше. Но жидкое мыло тоже подойдет.



Как правильно мыть перчатки снаружи / Фото 5-Minute Crafts

Хорошо намыли перчатки. Не тритесь слишком сильно, чтобы не повредить кожу. Смойте остатки мыла под проточной, немного теплой водой. Обратите внимание на все остатки мыла. Все нужно тщательно очистить и промыть.

Мытье внутри

Никогда не замачивайте перчатки в воде и избегайте стирки в стиральной машине. Кожа – это тонкий материал, который не выдерживает чрезмерной влаги.

Смешайте перекись водорода и бытовой нашатырный спирт в соотношении 1:1. Выверните перчатку. Протрите внутреннюю поверхность губкой, смоченной в растворе. Оставьте на 15 минут и очистите щеткой.

2. Если подкладка из ткани

Выверните перчатку и оцените, насколько она загрязнена. Если есть несколько пятен, вы можете просто сделать легкое очищение щеткой, смоченной в воде.

Для больших пятен используйте мыльный раствор. Нанесите его ватным диском на внутреннюю поверхность, затем вытрите чистой влажной тканью.

3. Если подкладка из меха

Посыпьте тальком или картофельным крахмалом с внутренней стороны перчатки. Слегка вотрите пудру в шерсть. Очистите ее щеткой. При необходимости повторите процедуру.



Очистка перчаток внутри / Фото 5-Minute Crafts

Высушивание

Протрите влажные перчатки мягким полотенцем. Можно использовать салфетку из микрофибры. Заверните перчатки в ткань и подождите, пока лишняя влага впитается. Это может занять около 15 минут.

Снимите перчатки с полотенца и расправьте их. Разложите их на ровной поверхности. Важно, чтобы перчатки сохраняли форму. Для этого можно использовать ручной манекен или самостоятельно соорудить каркас для рук из проволоки.



Проволочный манекен / Фото 5-Minute Crafts

Если у вас нет ни одного из этих предметов, то время от времени надевайте перчатки, пока высушиваете их, расправляете и восстанавливаете правильную форму.

Забудьте о сушке перчаток на радиаторе или под прямыми солнечными лучами. Чрезмерное воздействие высоких температур приведет к повреждению кожи.