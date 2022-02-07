Поможет расслабиться: как создать особенную атмосферу дома с помощью ароматов

Каждый аромат по-разному влияет на состояние и настроение человека: один – снижает стресс, а другой – успокаивает. Мы расскажем о самых распространенных ароматах и подскажем, когда и где их лучше использовать.

Каждый дом имеет свою собственную атмосферу. И один из способов улучшить ее – использовать соответствующие ароматы.

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Виды ароматов

Запахи, которыми мы вдыхаем, оказывают влияние на эмоциональный центр мозга. Например:

для уменьшения стресса : розмарин, бергамот, лимонная трава, жасмин и свежескошенная трава;

: розмарин, бергамот, лимонная трава, жасмин и свежескошенная трава; для успокоения и расслабления : лаванда, иланг-иланг, лимон, морской бриз, апельсин, сандал и ваниль.

: лаванда, иланг-иланг, лимон, морской бриз, апельсин, сандал и ваниль. для улучшения настроения : розмарин, кофе, корица, мята перечная, жасмин, лимон и другие цитрусы;

: розмарин, кофе, корица, мята перечная, жасмин, лимон и другие цитрусы; для улучшения сна: кедр, бергамот, лаванда, роза, ромашка, хмель.

Ароматы помогают создать атмосферу, как во всем доме, так и в отдельных комнатах. Например, для спальни и вы можете успокаивающие ароматы и те, которые помогают уменьшить стресс. Для прихожей, кухни и рабочего пространства старайтесь использовать веселые нотки.

Вам не нужно использовать только один аромат. К примеру, если вы хотите отдохнуть после рабочего дня или, наоборот, зарядиться энергией, соответствующие ароматы помогут вам это сделать.

Какие есть ароматические продукты

Электрический диффузор создает однородный и сильный аромат в доме на целый день. Главное, о чем нужно помнить – это время от времени выключать его. Как правило, такие диффузоры выделяют ароматы с помощью тепла, потому они бесшумны.



Электрический диффузор / Фото 5-Minute Crafts

Выпарные диффузоры распределяют ароматы с помощью вентилятора внутри своей конструкции и могут производить небольшой шум.

Прекрасным вариантом также являются диффузоры с тростниковыми палочками. Однако аромат не будет столь насыщенным, как при использовании электрического диффузора.



Диффузоры с палочками / Фото 5-Minute Crafts

Пламя ароматических свечей поможет создать отличную атмосферу и настроение. Главное помнить – не оставлять зажженные свечи без присмотра. Использовать их следует не более 4 часов во избежание перегрева воска.

Саше – это пакет с ароматным содержимым. Их когда-то носили на шее китайцы в древние времена, чтобы избавиться от запаха пота. Сегодня разные виды пакетиков можно положить в шкафу, в ванных комнатах или под подушками.

Ароматические палочки – еще один способ наполнить дом приятными ароматами. Хотя их нужно зажигать, такие палочки не горят, как свечи, а тлеют, выделяя аромат.



Ароматические палочки для прекрасной атмосферы дома / Фото 5-Minute Crafts