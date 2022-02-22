Почему следует гладить нижнее белье и как это делать правильно

Мы привыкли гладить одежду, чтобы она выглядела красиво . Но как быть с бельем, которое никто не видит?

Большинство людей считают, что гладить белье не нужно, потому что это пустое время. Сегодня мы расскажем, почему следует делать наоборот.

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Почему необходимо гладить белье

Когда мы вытаскиваем белье из сушилки, нам нужно решить, что делать дальше: гладить или просто положить в шкаф.

К сожалению, только что выстиранная одежда не так чиста, как мы думаем. Бактерии внутри стиральной машины могут выживать от цикла к циклу. Дело в том, что убить их могут только очень высокие температуры (некоторые бактерии выживают даже при 60 градусах). Но не всю одежду можно стирать при таких температурах, и потому специалисты рекомендуют гладить.

Считается, что нижнее белье имеет больше микробов. Обычное белье может быть покрыто фекалиями и половыми инфекциями. Глажка делает белье более стерильным.

Как правильно гладить

Нижнее белье, особенно женское, изготавливают из тонких и нежных тканей. Поэтому с ними нужно соблюдать осторожность.

Сначала проверьте этикетки. Хлопок, шелк, вискоза и полиэстер – это совершенно разные ткани, требующие определенных температур.

Настройте утюг на нужную температуру. Если вы сомневаетесь, то установите минимальную температуру, которую можно позже увеличить.

Тщательно прогладьте одежду. Чтобы защитить материал, накройте белье защитным куском ткани и прогладьте поверх него. Сложите белье и положите его в отдельный ящик.



Как утюжить белье / Фото 5-Minute Crafts

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