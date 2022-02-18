Как отчистить пятна от маркера из любой ткани: 5 бюджетных и легких способов

Часто пятна от маркера оставляют на одежде дети, но взрослые тоже не исключение. Очистить их на самом деле нетрудно, если знать, как правильно это делать.

Те, у кого есть дети, точно знают, как они любят рисовать малыши. Иногда школьники делают рисунки не только на бумаге, но и на себе, на своей одежде, на постельном белье и т.д. Однако даже взрослые иногда могут оставить пятно от маркера на своей одежде. Что делать в этих случаях? Делимся с вами несколькими простыми методами, которые должны помочь.

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Как отчистить пятно от маркера

Способ 1: перекись водорода

Этот метод можно использовать для белых вещей, поскольку перекись водорода обладает отбеливающими свойствами и может испортить цветную ткань.

Сначала потрите пятна от маркера под прохладной проточной водой. Далее налейте на пятно 3-процентный раствор перекиси водорода и оставьте на время. Затем постирайте вещь как обычно и тщательно прополощите.

Способ 2: средство для мытья посуды

Прополощите окрашенный предмет в прохладной воде, а затем вотрите в пятно средство для мытья посуды. Отложите одежду на несколько часов и смойте обычно.

Способ 3: нашатырный спирт

Смешайте нашатырь и воду в соотношении 2 к 1. Прополощите вещь в прохладной воде и нанесите смесь прямо на пятно. Оставьте на 5 минут. Затем осторожно потрите пятно зубной щеткой и постирайте вещь как обычно.



Как очистить пятна от маркера / Фото 5-Minute Crafts

Способ 4: нашатырный спирт и моющее средство

Смешайте 2 столовых ложки нашатырного спирта и 2 столовых ложки моющего средства и воду. Положите одежду в смесь и прополощите. С помощью губки для посуды нанесите этот раствор на пятно и оставьте на 10-15 минут. Затем постирайте вещь.

Способ 5: дезинфицирующее средство, сода и лимонный сок

Чтобы очистить пятно от перманентного маркера, нанесите на него дезинфицирующее средство для рук и протрите ватным диском. Сверху посыпьте пищевой содой.

Налейте на соду чуть-чуть лимонного сока, а затем почистьте пятно зубной щеткой. Лимонный сок в сочетании с пищевой содой является универсальным средством, которое может очистить большинство пятен. После этого постирайте вещь.



Очистите санитайзером, содой и лимонным соком. Фото 5-Minute Crafts

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