Старые двери – украшение дома: 9 потрясающих способов освежить интерьер

Хозяева часто недооценивают эстетическую ценность старых вещей для интерьера. Во время ремонта мы реставрируем или вовсе меняем двери, упуская случай сделать свое жилище более элегантным и интересным.

Поэтому мы собрали для вас самые интересные способы творчески преобразить старые скучные двери. Гарантируем: получите волшебный результат!

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Стол для гостей

Превратите двери в обеденный стол. Поставьте дверь на ножки и все, стол готов.



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Изголовье кровати

Изголовье из старых дверей превратит любую кровать в роскошное ложе.



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Рамка для фотографий

Главное – убедитесь, что "рамка" надежно висит. Иначе "воспоминания", упав кому-нибудь на голову надолго запомнятся.



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Грифельная доска

Ненужные двери можно покрасить грифельной краской и превратить ее в грифельную доску для заметок. Очень полезная вещь, если в доме есть дети.



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Старые двери на новый лад

Может, все-таки не стоит тратиться на новые? Старые двери можно установить на раздвижной механизм. Старина будет выглядеть роскошно.



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Стеллажи

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Оборудовав лицевую часть двери полками, приобретете отличный стеллаж для различных мелочей, книг и цветочных горшков.



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Ширма

Если старых дверей несколько, то и думать нечего – будут ширмой. Кстати, это прекрасный способ зонировать комнату.



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Зеркало

Прикрепите к старой двери зеркало, и в интерьере появится оригинальная деталь. Что важно, декорация имеет конкретное функциональное значение.





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Туалетный столик

Если дверь совместить со столиком, получите стильный женский уголок.



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