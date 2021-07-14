Старые двери – украшение дома: 9 потрясающих способов освежить интерьер
Источник:24 канал
Хозяева часто недооценивают эстетическую ценность старых вещей для интерьера. Во время ремонта мы реставрируем или вовсе меняем двери, упуская случай сделать свое жилище более элегантным и интересным.
Поэтому мы собрали для вас самые интересные способы творчески преобразить старые скучные двери. Гарантируем: получите волшебный результат!
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Стол для гостей
Превратите двери в обеденный стол. Поставьте дверь на ножки и все, стол готов.
Фото pinterest
Изголовье кровати
Изголовье из старых дверей превратит любую кровать в роскошное ложе.
Фото pinterest
Рамка для фотографий
Главное – убедитесь, что "рамка" надежно висит. Иначе "воспоминания", упав кому-нибудь на голову надолго запомнятся.
Фото pinterest
Грифельная доска
Ненужные двери можно покрасить грифельной краской и превратить ее в грифельную доску для заметок. Очень полезная вещь, если в доме есть дети.
Фото pinterest
Старые двери на новый лад
Может, все-таки не стоит тратиться на новые? Старые двери можно установить на раздвижной механизм. Старина будет выглядеть роскошно.
Фото pinterest
Стеллажи
Оборудовав лицевую часть двери полками, приобретете отличный стеллаж для различных мелочей, книг и цветочных горшков.
Фото pinterest
Ширма
Если старых дверей несколько, то и думать нечего – будут ширмой. Кстати, это прекрасный способ зонировать комнату.
Фото pinterest
Зеркало
Прикрепите к старой двери зеркало, и в интерьере появится оригинальная деталь. Что важно, декорация имеет конкретное функциональное значение.
Фото pinterest
Туалетный столик
Если дверь совместить со столиком, получите стильный женский уголок.
Фото pinterest