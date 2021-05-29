Неотличимы от настоящих людей: мексиканец делает гиперреалистичные скульптуры

Мексиканец Рубен Ороско Лоза – художник впечатляющего таланта. Он создает очень реалистичные скульптуры знаменитых людей, используя силикон, дерево, смолу, мрамор и даже настоящие волосы.

В его коллекции работ есть представители художественной, культурной и духовной жизни. В частности, Фрида Кало, Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи, Лучано Паваротти, Папа Франциско и др. И все, что отличает скульптуры от реальных людей, – это лишь их размеры.

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О скульпторе

Создатель реалистичных человеческих скульптур изучал визуальное искусство в Университете Гвадалахары.

В 2015 году Рубен получил почетную награду за образовательные фигуры Хуана Сориано – мексиканского художника и скульптора.

В 2016 году он выиграл Государственную молодежную премию.

Гиперреалистичнные скульптуры

Свои скульптуры Рубен создает на основе фотографий. Внимательно изучая каждую деталь лица и тела, он напряженно работает над созданием реалистичной копии своего персонажа. Каждый волосок скульптор размещает по одному, поэтому также нужно немало терпения и выдержки, чтобы закончить работу.

И результат действительно впечатляет. Мимика, морщины, прическа и даже шрамы на коже передают характер знаменитости и будто снова возвращают ее к жизни.

Скульптура Фредди Меркьюри

Лучано Паваротти

Папа Римский Франциск

Актриса Грейс Келли

Фрида Кало

Дэвид Боуи