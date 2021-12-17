Как красиво и легко упаковать подарки на праздники: оригинальные идеи, которые поразят родных
Источник:24 канал
До праздников остаются считанные дни, а вы еще не упаковали подарки для родных? Предлагаем два хороших и бюджетных варианта, от которых все будут в восторге.
Если вы склонны делать всё в последнюю минуту, то этот мастер-класс для вас. В материале мы рассказываем, как из коричневой бумаги и нескольких недорогих материалов сделать вау-упаковку.
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Упаковка из конфетти
Материалы:
- коричневая крафт-бумага;
- конфетти;
- лента;
- ножницы;
- кисточка;
- клей.
Инструкция
Упаковка из конфетти / Фото modpodgerocks
Оберните подарок коричневой крафт-бумагой и закрепите скотчем. Нанесите тонкий слой клея и посыпьте сверху конфетти. Их вы можете купить или сделать самостоятельно из цветной бумаги.
Повторяйте, пока не получите желаемый вид. Дайте высохнуть. Тогда возьмите ленту и обмотайте изделие.
Упаковка с хвойными ветвями
Каждый год популярнее становятся изделия и упаковки с живыми, природными элементами. Поэтому предлагаем к простой коричневой бумаге добавить хвойные веточки. Выглядеть будет отлично!
Материалы:
- коричневая крафт-бумага;
- жгут для упаковки;
- срезы вечнозеленых деревьев и кустарников, таких как: розмарин, эвкалипт, кедр и другие.
Упаковать легко, ведь принцип работы очень похож на предыдущее. Сначала упаковываете подарок коричневой бумагой. Тогда прикладываете все живые элементы и закрепляете жгутом.
К композиции можно добавить также маленькую открытку, как на фото.
Упаковка с живыми элементами / Фото apieceofrainbow