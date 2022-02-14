Киногерои, которым сложно было найти вторую половинку: альтернативная подборка ко Дню Валентина

Накануне Дня всех влюбленных да и в сам Валентинов день сеть пестрит тематическими киноподборками о счастливых отношениях и любви к смерти. Мы решили пойти несколько иным путем.

Сегодня мы в подборке 24-го канала обратим внимание на героев из известных (и не очень) фильмов и сериалов, у которых не все так просто было в личной жизни. Некоторым не везло в отношениях, некоторым путь к семейному счастью дался нелегко, а кое-кто и вовсе не искал вторую половинку.

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А может, просто любовь им и не нужна? Нередко нам показывают персонажей, которые слишком рациональные и прагматические для этого чувства. Более того, они и не очень переживают по этому поводу.

Шерлок Холмс (сериал "Шерлок")

Первый герой, приходящий в голову, – это Шерлок из одноименного сериала. "Броня" детектива стала слабее после встречи с очаровательной Ирэной. Их непростые отношения порой выглядели как соперничество, а иногда – это была жгучая страсть. При этом, что парой их трудно назвать. Скорее – интеллектуальное увлечение друг другом. К тому же в сериале не раз упоминалось, что Холм не любил по-настоящему Ирену.



Шерлок Холмс и Ирэн / Фото twitter

Кэсси (фильм "Девушка, подающая надежды")

Кэсси около 30. Девушка живет с родителями и работает в небольшом кафе. Любимого у нее нет, как и желания иметь серьезные отношения. Вдобавок, она еще и мстит скромным ребятам. Что она для этого делает? Одевается в дерзкую одежду и отправляется вечером в бар, где притворяется пьяной. Так она "охотится" на очередного неуверенного в себе мужчину, который воспользуется ее состоянием. Кэсси устраивает им еще то испытание. Уже у них дома она резко приходит в себя и жестоко наказывает сладострастных спутников.



Кэсси мстила своим мужчинам / Фото IMDb

Шелдон Купер (сериал "Теория большого взрыва")

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Шелдон чувствовал себя довольно комфортно среди своего круга общения, и даже не задумывался о создании семьи. А некоторые кинокритики считают, что персонаж – асексуальный, ведь парень не проявлял интереса к какому-либо роду отношениям. Однако несмотря на отсутствие у Купера романтического настроения, ему удалось привлечь как минимум 4 женщин и одного мужчину. Правда, каждый раз он совершенно не понимал ситуацию. Это тот случай, когда герою очень тяжело было отыскать вторую половинку.

Со всем тем, (спойлер!) Шелдон познакомился с девушкой Эми, и из них вышла довольно нетипичная пара. У каждого из них были свои "тараканы" в голове, а их неспешная история развивалась несколько сезонов, которая в конце концов закончилась свадьбой.



Шелдон и Эми / Фото IMDb

Делл (фильм "Комета")

Делл — молодой парень, который не верит в любовь и ищет только быстротечные интрижки. Кимберли — девушка, которая уверена, что однажды встретит свою единственную любовь. И в этой картине интересно показана любовная история, начинающаяся с романа на спор. И романтика у них присутствует в привычном ее понимании: Делл и Кимберли разговаривают на философские темы и любуются звездным небом. И парень наконец-то перестал придерживаться своих принципов – и влюбился. А девушка, похоже, утратила веру в это чувство.



Кадр из фильма "Комета" / Фото twitter

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Мона (французский фильм "Друзья")

Легкая и красивая французская драма о любовном треугольнике. В центре истории – два друга – высокомерный красавец Абель и скромный начинающий актер Клеман. Однажды их дружеские отношения "пошатнулись", когда оба влюбились в Мону – симпатичную продавщицу в небольшой кофейне на Северном вокзале Парижа. Но Мони сейчас не до романа, и она не обращает внимания ни на одного из них. У девушки есть тайна, которая не дает ей покоя. Оказывается, красавица отбывает срок в тюрьме. Правда, условно. Но ей все равно каждый вечер нужно там отмечаться.



Французская драма "Друзья" / Фото twitter