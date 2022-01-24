Этот метод станет вашим любимым: как легко почистить гранат в считанные секунды.
Источник:natasha's kitchen
Если вы очень быстры, то с помощью этого метода сможете почистить гранат всего лишь за 30 секунд! Как это сделать и что нужно – читайте в материале.
Гранат – довольно сложный фрукт из-за своей структуры и почистить его не всегда легко. Однако, узнав несколько простых шагов, вы забудете об этой проблеме навсегда.
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Как легко почистить гранат
- нож;
- чаша;
- деревянная ложка или другие похожие принадлежности.
Срежьте верхушку (цветочную сторону) граната, осторожно, чтобы не задеть плод. Снимите верхушку и отложите. Теперь разрежьте гранат по прожилкам внутри, чтобы разделить его на две половинки. Опять же, делайте это осторожно, чтобы не порезать кожицу.
Руками разрыхлите каждую половинку граната. Возьмите половинку в руку и держите его над миской зернами вниз. Крепко стукните деревянной ложкой по спинке. Семена мгновенно начнут падать. Повторите это со второй половиной.Совет : чтобы легко избавиться от белой кожуры, которая может оказаться между зернами, добавьте в миску холодную воду. Мусор всплывет наверх и вы можете слить воду.
Чистим гранат за 1 минуту: смотрите видео