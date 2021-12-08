Интересные идеи, как весело отпраздновать детский день рождения дома

Часто день рождения ребенка совпадает с карантином, потому отпраздновать его с друзьями и в кафе нельзя. Креативные мамы не расстроились, а придумали интересные идеи празднования дома.

Для того чтобы организовать замечательный праздник ребенку, нужно вспомнить все его предпочтения. Родители также могут дополнить празднование подарком, о котором давно мечтал ребенок.

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День "Да"

Когда ребенок просительно спрашивает разрешения на игры или же просит что-то у родителей в свой день рождения, нужно отвечать "да". Конечно, позволять ему в пределах разумного.

Например, если малыши попросят встречи со своим лучшим другом, – это должно быть "да". Позволять также стоит вещи, которые не слишком полезны, но радостны для ребенка. Он к тому же не делают этого в обыденной жизни:

Мама, можно ли мне мороженое на завтрак? – Да, да, можно!

Папа, ты поиграешь со мной? – Да, да, я буду!

Любимые мультфильмы

Если ребенок обожает мультфильмы, а пойти в кино сейчас нельзя, то следует организовать это дома. Выбрав мультфильм, превратите гостиную в театр: закройте шторы и жалюзи, чтобы сделать комнату темной.

Тогда приготовьте попкорн и уложите в веселые индивидуальные миски для угощения. Возможно, даже приготовьте какую-нибудь конфету в стиле кинотеатра к попкорну.

Автомобильный парад

Сначала следует попросить друзей, соседей и родственников сделать разные плакаты. Тогда повесить их на авто и проехать мимо дома именинника в определенное время.

Затем всем участникам автомобильного парада можно остановиться и спеть вместе песню "С днем ​​рожденья, тебя". Тогда же следует подойти поочередно к окну и поздравить именинника хорошими пожеланиями.

Видеоприветствие

Сейчас существует множество соцсетей и видеоприложений, которые помогут поздравить именинника оригинально онлайн. Родители могут попросить членов семьи ребенка отправлять видеосообщения через SMS, Facebook и другое.

Затем папа с мамой покажут или пришлют ребенку видео. Можно все записи смонтировать в приложении на мобильном и добавить хорошую музыку. Также можно организовать видеовызов с друзьями в Zoom или Skype.

Украшать, украшать, украшать!

В ночь перед днем ​​рождения ребенка, после того, как он лег спать, нужно украсить дом. На двери можно повесить праздничные ленты из бумаги, воздушные шарики и все то, что любят малыши.

Украсить следует не только спальню, но и гостиную и кухню табличками "с днем ​​рождения", сообщениями-пожеланиями.

Любимый день

Вместе с днем ​​"Да" организуйте ребенку "Любимый" день: